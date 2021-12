Alejandro Blanco: "Hablé con Villacís y Almeida; Madrid tiene que ir a por JJ.OO, pero hay que empezar de 0"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pasó por El Larguero con Manu Carreño tras ser reelegido para un quinto mandato al frente del COE por 16º año.

¿Te ofrecieron ser presidente del Consejo Superior de Deportes?

"Sí, Me ofrecieron ser presidente del CSD: creo que el deporte es muy bonito cuando lo miras con la bandera de España y menos cuando lo miras con un partido político".

Has sido reelegido por quinta vez, es tu 16º año.

"Nunca ha habido un presidente tantos años. Son unas elecciones muy complicadas. La asamblea tiene derecho a voto. Para ganar te tienen que avalar y luego que votar. Para mí, la más importante es que el 100% de las federaciones me han avalado. Eso debe ser que están contentos con cómo lo gestionamos".

"Para mí es más importante que te avalen al 100 que haya un voto en blanco. Llevamos dando una muestra de unidad y me quedo con eso".

¿Qué es lo mejor? ¿El mejor día de estos 16 años?

"El día a día. No quitaría ningún día: ni los buenos ni los malos. Tengo claro cuál es el peor día, pero no tengo claro cuál es el mejor. Para mí estar para los deportistas".

¿Y el peor?

"El 7 de septiembre de 2013, en Buenos Aires. Fue cuando rechazaron la candidatura Los JJOO. Perdimos el partido y bien perdido. Empezamos las apuestas 10 a 1 con Tokio. Pero luego todo el mundo decía 'Madrid, Madrid'. Teníamos en contra la prima de riesgo. Teníamos que adaptar unos nuevos juegos adaptados a nuestro nuevo modelo".

Casi mejor que no nos los hubieran dado, ¿no?

"Las cosas ocurren por algo. La gran asignatura pendiente es unos juegos, pero no es de Alejandro Blanco, es del COE. Tenemos algo que muy pocos países tienen: la pasión de la gente por el deporte. Las encuestas, en 98% de los españoles querían los juegos. Si tenemos nivel deportivo, organizativo y que Madrid es de las ciudades más preparadas".

Aquí Begoña Villacís dijo que sí y el alcalde Almeida dijo que no...

"He tenido reuniones con Begoña y el alcalde y la conclusión es que Madrid tiene que ir a por unos juegos, pero hay que empezar el camino desde 0. Creando tres o cuatro eventos por año y ver cuál es el momento para la candidatura. Estamos en el 2021 y hablar del 36... La evolución del deporte nos hace tener que ser reflexivos y realistas".

Con la posible creación de la Superliga, ¿le da miedo que se convierta en un evento privado?

"No quiero pensarlo, pero veo que la organización deportiva cambia de una forma exponencial. No es descartable nada. Los cambios son cada día, veremos qué es lo que hay. Para ver cuándo hay que hablar con el COI".

La WTA ha suspendido todos sus torneos en China por el caso Peng Shuai.

"Hable con el COI y me dijeron que el presidente había tenido una charla telefónica y que tendrán una reunión en enero con ella. Respetando la situación tan dura que ha pasado la tenista, suspendieron el circuito. Hay que ver donde está la verdad y apoyarla a ella para lo que necesite".

¿Entiende que la ATP no haya cancelado nada?

Entiendo la postura de todo el mundo. Lo que es una realidad es que esta chica ha tenido un problema grave y que el que lo ha hecho, pague. Como yo no tengo la verdad, no decido. Ahora en enero se verá cómo está. Si mañana el presidente del COI ve que falta libertad, serán los primeros en tomar medidas".

¿Peligran los JJ.OO de invierno en China?

"No creo que llegue a ese nivel, pero sí que denuncien la situación y que el gobierno chino haga pagar al culpable".

Viendo las denuncias que hay por celebrar eventos deportivos como el Mundial en Catar o la Supercopa en Arabia Saudí, ¿entiende que haya gente en contra?

"Siempre habrá gente en contra. En España una persona donó 300 millones de euros para hospitales y a la gente le pareció mal. Creo que es muy importante que el deporte vaya a todos los países".

¿Qué nota le pone a Tebas, presidente de la Liga, y Rubiales, presidente de la Federación?

"En el COE están las federaciones, no las entidades privadas. Pero no he venido a puntuar. Solo puedo decir que Rubiales es un presidente extraordinario, ha modernizado la Copa. Es una Federación unida, pero también valoro positivamente lo que hace Tebas en LaLiga. A partir de ahí sería genial que se llevasen bien entre ellos. Soy muy amigo de rubiales, nos llamamos hermanos".

¿Entiende las críticas al acuerdo económico de CVC y LaLiga?

"Los clubes son empresas. Y si a los clubes les interesa, nadie puede cuestionarlo. El problema es que puede depender de qué capacidad económica tengan".

¿Será Pau Gasol un día presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)?

"Sí. Un día recibí una llamada suya y me planteó su futuro. No tiene límites, le conocen en todas partes. Creo que Pau es tan grande dentro como fuera de la cancha. Pero dejemos que él decida su futuro".

"Hace 8 años le propuse ser candidato para miembro del COI. Me preguntó que qué tenía que hacer. Y me dijo que de septiembre a mayo no se podía mover de EE.UU. No voy a ser candidato a algo que no puedo hacer. Ese es Pau".