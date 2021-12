Manuel Rivas, uno de los referentes literarios de nuestro país, sigue analizando el mundo de hoy desde la literatura. En Chispas, su vuelta a la literatura infantil y juvenil, propone una manera ingeionsa de acercarse a la juventud, a sus problemas y, en definitiva, a las dinámicas de la sociedad actual. Ricas, autor de títulos como ¿Qué me quieres, amor? o El lápiz del carpintero, cuenta una alegoría del mundo moderno. Ese mundo donde la rápidez y el consumo nos vuelven locos. Donde las redes sociales pueden con nosotros y donde la fama y la moda es el objetivo de toda generación.

Chispas es un músico que quiere triunfar con sus propias armas. Y lo consigue de la manera más inesperada cuando la Fuente del Habla convierte sus canciones en mágicas y a él en una estrella del rock. Solo que no en nuestro mundo, sino en el lejano planeta Mutandi, gobernado por los cracks, que vendrían a ser los influencers que allí deciden no ya lo que está de moda.

¿Cómo surge volver a la literatura más juvenil?

Escribo lo que me apetece. Siempre tienes una geografía de proyectos en la cabeza, un mapa. Yo uso mapas, sábanas de papel y cartulinas grandes y en uno de esos mapas, como yo no circulo por autopista a la hora de escribir, aparecía un desvío. Lo tomé. Había un personaje que iba en una moto destartalada, una bandolera y dije, vamos a ver a dónde nos lleva este personaje. Ese tipo de desvíos me dan mucha libertad para trabajar en otras cosas.

¿Está encasillada esta literatura?

Hay que escapar de los calificativos sobre la literatura infantil o juvenil. Se suele pensar que está muy condicionada, pero es al contrario, hay menos prejuicios en las chicas y los chicos jóvenes.

¿Es el momento de cambiar el discurso sobre los jóvenes?

Es el momento de escuchar, porque creo que hay muy poca escucha. Hay mucho sermón, mucho discurso, pero en cambio muy poca comunicación. La forma de dirigirnos a ellos, o cuando se habla de los jóvenes en los medios o en ambientes que se consideran en un pedestal es una forma apodíctica. Parece pedante la palabra , pero es interesante, porque apodíctico es aquello que no espera respuesta y creo que la relación con la gente joven es así, se espera poca respuesta. Ya digo que la juventud es el espacio de la libertad. Hay una frase de un escritor, Otero Pedrallo que dice “lo mejor de nosotros, son los restos que quedan del naufragio de la juventud”.

¿Qué hay de ti en este personaje que protagoniza Chispas?

En una parte de la literatura hay esta cosa horrible que se llama nicho. Yo me he olvidado de eso. Gran parte de la literatura se hace desde un punto de encuentro. Ese punto de encuentro es el viejo que soy, el navegante que soy que retrocede con la memoria. Para que exista la memoria debe haber una voluntad de recordar y de activar la imaginación. En ese proceso, ese viejo retrocede hacia un punto donde se va a encontrar con el niño o la niña que fue. El andar de la literatura a mí me recuerda mucho al andar del vagabundo de Chaplin, por tanto, es como si Chaplin se encuentra con El Chico, y de ahí nace el cuento, de ese encuentro.

¿Ha cambiado los valores? ¿Ha cambiado la forma de entender la sociedad?

Lo que sí creo que ha cambiado es la mirada o la forma en que eso se plantea. La capacidad, la potencia de los medios, de lo que llamaríamos tecnopoder, es mucho mayor ahora. La maquinaria es tremenda y el proceso de adicción es mayor. Podemos hablar de los nuevos cacharros que todos utilizamos, pero la cuestión no está en utilizarlos, porque a todos nos gusta, sino el miedo a quedarnos fuera de juego a no estar al día, a no enterarnos. La cuestión que se trata en el libro es de que ese poder mediático se convierta en adicción. De ahí que sea tan importante el humor que atraviesa al personaje. El humor es la forma de combatir esa adicción. Hay una cosa que ha cambiado mucho que es el foco o de la atención. A todos nos pasa, a mí cuando llevo una hora leyendo un libro pienso que es una victoria de la humanidad. El foco de atención se ha ido achicando y vamos todos picoteando. Hay un trabajo muy interesante sobre la civilización del ojo de pez, que compara el tiempo de atención de los animales y los humanos y cómo ha ido variando. Si miras a un pez en un acuario, la media estaba en que mirábamos al pez durante 13 segundos y el pez nos miraba ocho segundos. Ahora el pez continúa en esos ocho segundos, pero nosotros hemos ganado al pez.

¿Pueden ser esas pérdidas de atención las pandemias de nuestro tiempo?

Cuando son adicción sí. Cuando te domina el aparato, cuando acabas en ese picoteo constante. Lo importante es que la literatura sea una defensa de la profundidad. La literatura siempre tiene ese lado profundo, un lado emocional que se encuentra con lo racional. Siempre ha sido necesaria, incluso antes de que existieran los libros, podemos hablar de los cuentos y de cómo tienen una parte de información esencial del ser humano que no nos llega por otras vías, como una doctrina, un sermón, una rama científica… La literatura es tan necesaria como el agua.

¿Qué pasa cuando la literatura se impregna de esas modas?

Se convierte en un karaoke. Es cuando te dicen “Ha salido un bestseller”. Hombre, habrá que ver si se convierte o no en un superventas. Sin embargo, ya sale algo fabricado de manera estándar.

En esta fábula aparecen también temas como la identidad, el trabajo, el no dejarse vencer por el desánimo. Son temas que afectan a los jóvenes, pero también a los no tan ´jóvenes. Estos últimos se han convertido en el campo de batalla de la política y existe el miedo que sean captados por la extrema derecha

Lo que vemos es que esa maquinaria retrógrada viene más bien del pasado. eS como un lastre. Podría darse esa circunstancia, pero eso tiene que ver muchísimo con algo que decía Max Aub que era que todos los problemas políticos de España tenían que ver con la educación. Ahí yo incluyo la escuela, la comunicación, la atmósfera en que vivimos. Tiene que haber una ecología de las palabras y eso es parte del viaje de Chispas, esa fuente del habla. El peligro del que hablas es parecido o paralelo al cambio climático. Cuando se contaminan las palabras, cuando se secan, entonces ahí sí hay un problema. Por eso es tan importante que allí donde hay humor e imaginación es muy difícil que prendan los totalitarismos. En eso estamos. La historia de la humanidad tiene muchos momentos de esperanza, pero también es un viaje de caer y levantarse. Es una historia en la que también hemos visto grandes burradas en poco tiempo. Ese monstruo totalitario siempre está ahí porque en potencia ese querer dominar está dentro del ser humano. La literatura sería el lenguaje que no quiere dominar, que quiere compartir y no competir. El lenguaje se parece mucho a las plantas, son colaborativas.

¿Eres de los escritores que releen sus obras?

Algunas sí. Otras, me da no vergüenza, pero sí la sensación de que querría volver a reescribir. Hay algún libro al que sí me gusta volver porque me ayuda a seguir. Tampoco voy ahora a despreciar lo que hice porque les tengo cariño. Los libros son momentos y son partes de la biografía, yo no separo la vida de la obra. Yo no tengo horario de escritor, para mí escribir es como el respirar, solo que no te estás preguntando por ello todo el rato.

Has sido uno de los pocos escritores españoles que ha abordado la memoria histórica, no sé si tienes la sensación de que son los jóvenes, los nietos y bisnietos quiénes pueden romper con esa reticencia a la memoria

Es dolorosa y es una batalla contra el miedo. Lo que se injertó en cada uno de las personas fue el miedo. La memoria es una forma de rescate de la esperanza que es el antídoto al miedo. El miedo entró por debajo de las puertas y entró en cada uno de nosotros. Yo viví una parte de la dictadura y percibí ese miedo ambiental, estar en casa y hablando con mi padre que tenía la pared detrás y temía que alguien le escuchara a pesar de no tener vecinos. Es un laborioso proceso. El otro día leí una cosa que me impresionó mucho de Paul Preston. Me dejó sacudido. Decía que cuando estaba escribiendo el Holocausto español en Inglaterra y llegaba su compañero por la noche lo encontraba llorando sobre la máquina de escribir. Y yo pensé que él sí era un patriota español, que estaba llorando por la historia de España desde su casa de Reino Unido. Eso me hace pensar por qué no podemos compartir una memoria democrática. No se puede ser demócrata sin ser antifascistas.