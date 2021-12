El calvario de Yuste Jiménez: la llamada que le salvó de morir en pleno vuelo por dos trombos en los pulmones

Juan Carlos Yuste Jiménez, árbitro asistente de Primera División durante más de dos décadas, es el elegido para estar en el partido que enfrenta a Sevilla y Villarreal en el estadio Sánchez Pizjuán. Este nombramiento no es una noticia, ya que lleva en la élite de nuestro fútbol 23 temporadas. Sin embargo, todo pudo tener un trágico final durante este verano, cuando le fueron detectados dos trombos en los pulmones y una llamada salvadora evitó que perdiese la vida en ese mismo avión que lo dirigía a estar presente en el Suiza - Italia. La presión en el aire hubiese quitado la vida a 'Juanqui' con un "99% de probabilidades" como contó en El Larguero con Yago de Vega en la cadena SER.

El derbi catalán le sirvió para reaparecer en LaLiga después de varios meses de recuperación lejos de los terrenos de juego y mañana a partir de las 14 horas en Sevilla.

Así se encuentra ahora mismo el linier más laureado de nuestro país: "Estoy muy bien. Afortunadamente, ha sido una recuperación relativamente rápida. He pasado las pruebas físicas mejor que las de agosto. Me noté mucho mejor en este 18 de noviembre", afirma de buen humor, antes de contarnos todo lo ocurrido.

Fue en verano, concretamente con la primera jornada cuando comienza el calvario. "Antes del Granada-Valencia, al ponerme la segunda dosis noté falta de aire en los entrenamientos, y no le di mucha importancia. Lo achaqué a las pocas vacaciones. En el Granada-Valencia como en las ponencias que hice al día siguiente con árbitros donde me tenía que parar para coger aire en Madrid, me di cuenta. Esa misma noche fui a urgencias porque tenía una previa de Champions en Dinamarca. Viajo, pero sigo con los mismos síntomas", relata en El Larguero con Yago de Vega.

'Juanqui', tal y lo conocen dentro de su círculo más cercano, al ver que sus síntomas no mejoraban hizo una llamada a una amiga médica en un centro privado, que a la larga se conoce que le ha salvado la vida: "Todos me decían que no sabían el tiempo de recuperación, pero bendita llamada porque el problema sería que en un 99% no aterrizaría vivo. Desde un infarto a un ictus y que pueda quedarme en un avión".

Los presagios por parte del médico que lo atendió en el Hospital Beata Santa Ana no fueron nada buenos y se intuía que algo grave estaba por venir: "En la analítica tenía el Dímero D (el factor que si está por encima de 500 existe riesgo de trombosis) casi ocho mil", a lo que añade más tarde contando que los malos presagios se cumplen. "Efectivamente, tras un TAC tenía los trombos expandidos por los dos pulmones y me quedé en la UCI. Tuve la suerte que fui reaccionando bien y estuve cinco días más ingresado".

Cuando estaba sucediendo todo esto, y el propio Yuste Jiménez fue directamente a la UCI, las redes sociales daban informaciones falsas que lo situaban al borde de la muerte, algo que tuvo que rectificar y desmentir el árbitro asistente español:"Pude tener el móvil e ir tranquilizando a todo el mundo".

Su vuelta, además de una gran noticia para el fútbol español, es la mayor alegría para un representante que es historia viva del arbitraje español: "Ha sido una ilusión tremenda y una emoción muy grande volver al campo", "aunque uno lleve 23 años, la historia es que lo vivas. Si no la tienes, mejor quedarte en casa", sentenció.