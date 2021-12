"Muchas veces la calidad de la conversación supera a la de una serie": así ha cambiado el consumo de cultura

La oferta cultural no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto, que ha explotado. Cada día, un nuevo libro, película o lanzamiento musical se convierte en el tema de conversación por excelencia. Un tema que, generalmente, es efímero: se extiende durante horas y desaparece cuando alguien introduce uno nuevo. Son tantos los títulos de los que se habla que es imposible estar al día de todo. Este aumento considerable de estímulos ha fomentado un cambio en el modelo de consumo de contenidos. En este tramo especial sobre consumo cultural, Marina Fernández se propone analizar, junto a Pepa Blanes y Dani de la Fuente, cómo ha cambiado la forma en la que se consumen contenidos, si la oferta desborda a los consumidores y si, además, afecta a la calidad de aquello que se ve, se escucha o se lee.

Mundo editorial

Se editan 75.000 libros al año, según los datos recogidos en 2020. Una cifra que crece cada año, pero que está lejos de los 110.000 que se editaban hace diez años. Para entender mejor el mundo editorial, hablamos con Elena Ramírez, editora de Seix Barral.

"En el sector del libro ahora mismo no solamente hay mucha oferta sino que también hay mucha demanda. Desde el confinamiento ha habido una explosión de interés por la lectura"

"El parón del confinamiento hizo que algunos libros que no pudieron salir en 2020 se retrasaran y, por lo tanto, se han unido títulos del 2020 y títulos del 2021"

"El aumento en la oferta siempre será mejor para el lector. Desde luego, el mercado está creciendo y de momento tiene sentido. Lo que habrá que ver es hasta dónde es capaz de absorber el mercado"

"La lectura ha crecido mucho entre quien ya leía antes y, sobre todo, entre el público juvenil"

Consumo cultural

En los últimos años han crecido las plataformas de streaming en nuestro país, lo que hace que estas tengan que competir entre ellas y actualizar constantemente su catálogo. Además, han incluido nuevas funcionalidades que permiten ver las series o películas a una mayor velocidad, como ya ocurre con los audios de Whatsapp. Para entender cómo ha cambiado la forma en la que se consumen contenidos, hablamos Elena Neira experta en consumo cultural.

"Decir que hemos visto una cosa y poder posicionarnos en los primeros puestos de gente que está al día se ha convertido en algo muy importante, sobre todo para determinado tipo de público. Pero es imposible verlo todo"

"La disciplina de las series y el consumo digital ha hecho que nos volvamos menos pacientes. En esos momentos en los que las series tienen su momento valle, en las que son más lentas, es óptimo aumentar la velocidad de reproducción"

"La gente acelera el ritmo de reproducción cuando considera que la serie va muy lenta y así poder ver un capítulo más, pero eso no es una manera de ver series"

"Cuando vemos series con mucha intensidad, el contenido se digiere muy rápido y no deja huella. El problema es si esto es sostenible, no solo económicamente, sino también psicológicamente porque, realemente, crecer y desarrollarte sin referentes culturales en tu cabeza me parece muy triste"

"Al final se genera un mal rollo cuando no sabes de qué habla la gente y problemente, muchas veces, la calidad de la conversación supere a la calidad de la propia serie porque al final lo único que expresas es una emoción"