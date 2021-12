Astún, la heroína de la temporada pasada, ya disfruta de mucha nieve

Puente de la Constitución blanco. Las nevadas de los últimos días han permitido que estaciones como Valdezcaray hayan podido abrir estos días festivos, algo que no hacían desde hace 8 años. En Sierra Nevada con sol y temperaturas bajas han tenido una ocupación del 80% de esquiadores que han podido disfrutar de 15 km esquiables. El problema para algunas estaciones ha sido el viento que ha obligado a cerrar pistas y estaciones.

Astún, la estación que la temporada pasada resistió contra viento y marea, ha abierto temporada con tal cantidad de nieve que han tenido que realizar avalanchas. " Ha nevado mucho y en pocos días por lo que hemos tenido que provocar avalanchas, hacer voladuras controladas para garantizar la seguridad que es lo primero", nos dice Andrés Pita, director general de Astún. Estos días festivos la estación ha estado a una ocupación del 90% y ha sido " un buen aperitivo para lo que esperamos que sea el plato fuerte de las navidades" , nos dice Pita.

Si el año pasado Astún fue la única estación que permaneció abierta asumiendo que iba a ser una temporada de pérdidas para esta temporada el panorama es muy distinto porque la reedición del acuerdo con Candanchú, dos estaciones complementarias, las lleva a ofrecer 100 km esquiables. " Ofrecemos mayores posibilidades de esquí, un dominio que está entre los 5 primeros de España con un servicio de autobús conjunto para facilitar los trayectos. Y además con mucha y buena nieve por lo que las perspectivas de cara las navidades son muy buenas", nos confirma el director general de Astún, Andrés Pita