Israel Elejalde: "El teatro entró en mí por el cuerpo de Banderas y la colleja de un profesor"

Antonio Banderas corriendo desnudo en el Teatro María Guerrero de Madrid en 1988. Israel Elejalde tenía 14 años y era la primera obra a la que acudía: "Yo no sabía lo que iba a ver y de repente sale Banderas corriendo, gritando, desnudo completamente, me entró la risa, mi profesor me dio una colleja y a partir de ahí solo recuerdo una enorme fascinación por el teatro", explica. Hijo único de una ama de casa y un político sindicalista del Partido Comunista, Israel Elejalde ha recordado su relación con ellos: "me cuidaron muy bien, pero no se cuidaron demasiado bien entre ambos".

Aunque estudió ciencias políticas, Israel Elejalde dirige el Teatro Kamikaze y es uno de los actores con mayor trayectoria en el teatro español, destacando obras como 'Hamlet', Veraneantes', 'Misántropo' o 'La clausura del Amor'. Además, ha participado en series como 'Águila Roja' o 'Ana Tramel' y películas como 'Magical girl' o 'Madres paralelas', la última película de Pedro Almodóvar.

Bajo el seudónimo 'Horacio', el gatopardo ha estado hablando con Mara Torres sobre su relación con el escenario: "A veces me sorprende cómo puedo estar atento a tantas cosas delante de un escenario y a tan pocas cosas fuera", confiesa sobre el lugar en el que, según él, no existe la soledad.