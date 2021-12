Análisis del derbi madrileño: "Es el equipo que mejor ha competido contra uno que lo ha hecho a cuentagotas"

Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras por primera vez en esta temporada en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. El equipo de Ancelotti viene de ganar nueve partidos consecutivos y es el líder en solitario de la clasificación de LaLiga. Por su parte, el cuadro de Simeone llega al derbi con la moral por las nubes tras clasificarse a octavos de Champions en el último partido de fase de grupos contra el Oporto.

En el último tramo de 'Carrusel Deportivo', Álvaro Benito, Antonio Romero, Kiko Narváez y Miguel Martín Talavera analizan junto a Yago de Vega cómo llegan ambos equipos al partido, quiénes serán las estrellas y las posibles consecuencias dependiendo del conjunto que gane el derbi.

Situación de los equipos antes del derbi

Álvaro Benito: "Las sensaciones del Real Madrid son inmejorables, por encima probablemente de lo esperado. 'Carletto' está haciendo un trabajo en su línea, tiene a los jugadores clave en un estado espectacular y ha dado con la tecla con el equipo".

Kiko Narváez: "Lo que tengo es ilusión de que le salga al Atlético de Madrid un partido completo, como el que hizo el Sevilla en el Santiago Bernabéu hace un par de jornadas".

Antonio Romero: "Sinceramente, creo que al Real Madrid le vale también el empate. Quiero ver cómo van a ser esos primeros minutos de dominio de la pelota. Va a ser una batalla táctica bastante interesante".

Miguel Martín Talavera: "En la previa, es el equipo que mejor ha competido contra uno que lo ha hecho a cuentagotas. Estos partidos son cosa aparte y luego, futbolísticamente, al Atlético de Madrid le ha venido muy bien la clasificación en Oporto. El equipo ha hecho un 'clic' y queda ver si lo materializa contra el Real Madrid".

Entrenadores haciendo algo diferente

Álvaro Benito: "Yo no creo que Ancelotti vaya a cambiar el guion establecido. El Real Madrid está muy confiado en lo que hace. También pienso que el Atlético de Madrid no va a ir a lo loco. Una de las claves será ver quién juega arriba: Luis Suárez, Cunha, etc. No creo que ninguno vaya a exponerse demasiado".

Kiko Narváez: "No sé cómo está Luis Suárez, pero asumir ese riesgo a las primeras de cambio... Viendo como está de confianza Cunha, sería lo más lógico".

Antonio Romero: "Yo he visto al Atlético de Madrid esta temporada tirar la primera parte y quiero ver cómo mañana va a plantear el partido si van a ir desde el primer minuto a por el encuentro o no".

Álvaro Benito: "El Real Madrid está siendo más ofensivo que cuando tenía otra propuesta. Cada equipo puede tener distintos caminos, pero no hay otro fin que no sea el de ganar el partido".

Kiko Narváez: "Además, el Atlético de Madrid ya tiene la experiencia del año pasado. Simeone, a la media hora, terminó cambiando de una defensa de cinco a una de cuatro. Yo tengo muchas ganas también de ver la confianza de Simeone con Lodi".

¿A quién se aferra cada equipo?

Álvaro Benito: "Kroos y Modric. Si ellos están bien, el equipo juega bien. Siempre están visibles para los compañeros. Participan mucho, eso significa que son muy inteligentes y que se colocan muy bien".

Kiko Narváez: "El Atlético en general".

Antonio Romero: "A mí me gustaría ver en carreras al espacio a Vinícius contra Marcos Llorente. Por otro lado, yo creo que puede ser el partido del brasileño".

Miguel Martín Talavera: "Apuntando a lo que ha dicho Kiko, yo pienso que las áreas van a ser decisiva. Que aparezca Oblak, y que en el área contraria sean precisos para anotar".

Si el Madrid gana, ¿el Atlético dice adiós a LaLiga?

Antonio Romero: "Yo diría que no".

Álvaro Benito: "El tema para mí es el fútbol que se está desplegando. El año pasado, el Atleti empezó como un tiro, pero sí que podíamos tener la sensación de que Madrid o Barça podían ganar varios partidos consecutivos. Este año no veo que los perseguidores sí puedan hacerlo".

Kiko Narváez: "Yo, por ejemplo, veo al Sevilla aguantando hasta el final en LaLiga. Es al que veo más aspirante".