Álex Corretja recuerda a Manolo Santana: "Ha llegado mucho más allá del tenis"

Manolo Santana ha fallecido esta pasada tarde en Marbella a los 83 años de edad. Un pionero de nuestro tenis que no ha podido vivir cómo se han despedido las grandes leyendas de este deporte a través de Carrusel Deportivo. Toni Nadal, Ferrer, Luis Suárez, Zubiarrain, Bruguera, Mielgo, etc. han rendido homenaje a esta gran leyenda. Álex Corretja, extenista y el que fuera pupilo de Santana en la selección española, y Arantxa Sánchez Vicario han querido rendir homenaje a Manolo Santana.

La tristeza que nos deja la muerte de Manolo Santana

Sí, porque Manolo ha llegado mucho más allá del tenis. Es una tristeza muy grande ver que se ha ido, sabíamos de sus dificultades de salud, pero nunca pensamos que se podía ir tan pronto.

¿Cómo era Manolo?

Él le caía bien a todo el mundo. Era muy especial, muy espontáneo, muy divertido y muy apasionado del tenis. En el Mutua Madrid Open estaba siempre en primera fila, en Roland Garros también... Haciendo bromas cuando fue capitán en la Davis, quitando hierro al asunto.

El legado de Manolo Santana

Abrieron un camino, al final te das cuenta de la importancia el legado en las personas, no tanto por el reconocimiento donde hay países que lo tienen más y otros menos, creo que es importante que los jóvenes deben valorarlo.

¿Recuerdas el primer día que lo conociste?

Recuerdo la primera convocatoria para jugar con el equipo de Copa Davis para enfrentarnos ante Israel en el abril de 1996. Fue un referente y allá donde ibas sabías que siempre estar. Estuvo cuando perdí la final de Roland Garros con Moyá y estuvo también cuando le gané a Moyá en el Masters. Siempre ha estado donde ha estado el tenis.

¿Recuerdas alguna anécdota con Manolo Santana?

Jugamos una eliminatoria en Porto Alegre, en Brasil, en el año 1998 y el público estaba muy caliente. Estaba jugando contra Gustavo Kuerten y nos ganaba Brasil 2-1. Gano los dos primeros sets, él el tercero y en el cuarto ya no sé muy bien cómo jugarle a Kuerten. Le digo a Manolo, 'oye, ya no sé qué hacer. Kuerten se me ha subido a la chepa' y él me contesta: "No te agobies tanto, tío. Tú eres mejor que él. Lo único que tienes que hacer es aclararte un poquito las ideas, así que ponte agua fresquita en la nuca ya verás cómo verás todo mejor y no me vengas con historias que tú a este tío le vas a ganar". Sigo jugando y le rompo el saque a Kuerten y mantengo el mío, y cuando me cambio de campo me dice: "¡Ves que eres mejor, que solo necesitabas aclarar las ideas!". Esa es una de las eliminatorias que nos hemos llevado más difíciles de la historia.

Cuando Nadal y Federer llegaban al Mutua Madrid Open era el primero en recibirlos, pero a los que jugaban la previa del torneo también los iba a recibir y eso es lo que hacía que fuese tan apreciado: él trataba a todo el mundo por igual, seas el 130 del mundo o una estrella mundial.

El adiós de Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario también quiso despedirse de Manolo Santana en el último tramo de 'Carrusel Deportivo'. La extenista confesó a Yago de Vega que es un día muy triste para ella porque se ha ido una excelente persona: entrañable, cariñoso y un referente para todo el mundo.

La ganadora de tres Grand Slams reconoció que Manolo era único. "Cuando yo entrenaba, me venía a ver, me daba consejos y me cuidaba muchísimo. Siempre me he sentido muy querida por él. Todo el mundo que lo conoce lo puede decir y seguramente estén como yo, con mucha tristeza".