Polémica decisión de FIA: Hamilton no debe devolverle la posición a Verstappen ante la indignación de Red Bull

Lewis Hamilton y Max Verstappen ya han protagonizado la gran polémica en la carrera de Abu Dabi. No hubo que esperar mucho. En la primera curva del circuito de Yas Marina, el británico y el neerlandés tuvieron el primer pique que acabó con Hamilton fuera de pista aumentando su distancia. Este suceso fue investigado por la FIA, que sorprendentemente, decidió no sancionar al británico y seguir la carrera con normalidad.

Todo ocurrió en los primeros 30 segundos de la carrera. Verstappen salió muy mal y Hamilton encaró la primera recta como líder del GP de Abu Dabi. Tras dos curvas, llegaba el momento del DRS y aprovechando el rebufo, el piloto de Red Bull fue a por todas. Ganó el hueco lanzándose agresivamente en la chicán y manteniendo el coche dentro de la pista. Algo que inevitablemente afectó al británico que se fue fuera de la pista.

Por fuera aprovechó para aumentar la distancia evitando la entrada al circuito ante la rabia de Max Verstappen. El neerlandés esperaba como todo el equipo Red Bull que la FIA castigase al piloto de Mercedes teniendo que devolver la posición, algo que no ocurrió ante la indignación del equipo Red Bull. Verstappen enloqueció a través de la radio y las conversaciones entre Horner y los comisarios de la FIA fueron constantes y siempre la misma y no habría sanción para Lewis Hamilton: "Los comisarios lo han revisado, Hamilton ha sido forzado por Verstappen y se ha determinado que no hace falta investigación".