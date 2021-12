Los mejores derbis entre Real Madrid y Atlético de Madrid de la última década

Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras en Santiago Bernabéu en lo que supondrá el primer derbi de la temporada. El feudo blanco vuelve a acoger un partido de este calibre prácticamente dos años más tarde. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega al encuentro muy reforzado: tiene un bagaje de nueve victorias consecutivas, además de ser líder en su grupo de Champions y en la clasificación de LaLiga. El Atleti, por su parte, tiene la moral por las nubes tras su gran partido en Oporto para clasificarse a octavos de Liga de Campeones.

A lo largo de estos diez años, 'merengues' y 'colchoneros' se han enfrentado en todas las competiciones posibles: finales de Champions, de Copa, partidos decisivos, etc. El ambiente del derbi madrileño siempre es diferente y es que, caracterizado por la intensidad de ambos equipos, tiene la peculiaridad de haber decidido muchos títulos. Aquí vas a poder encontrar los cinco derbis que no olvidan en el Real Madrid y también los cinco que no olvidan en el Atlético de Madrid, todos ellos celebrados en la última década.

Los derbis que no olvidan los aficionados del Real Madrid

El Estadio da Luz en Lisboa siempre quedará en la retina de todos los aficionados blancos. Es un encuentro que probablemente ha marcado un antes y después en la historia del club y es que, tras conseguir esa Champions, el Real Madrid alzó cuatro en cinco años. Un encuentro que el Atlético de Madrid tenía ganado y que iba a suponer la primera Liga de Campeones para sus vitrinas, un cabezazo imperial de Sergio Ramos llevó el encuentro a la prórroga. En el tiempo de añadido, los de Ancelotti no perdonaron.

Sergio Ramos celebrando su gol contra el Atlético de Madrid en la final de la Champions de 2014 / Getty Images

Chicharito decidió este derbi de la Champions. Real Madrid y Atlético se enfrentaban en los cuartos de final y, tras empatar a cero en la ida, el encuentro de vuelta era determinante para los intereses de ambos equipos. El delantero mexicano anotó en el minuto 88 y dio la clasificación al cuadro blanco, que posteriormente sería eliminado en la siguiente ronda en manos de la Juventus.

Un tanto de Chicharito eliminó al Atlético de Madrid en la Champions de 2015 / Getty Images

Con mucha sed de venganza, el Atlético de Madrid encaraba una nueva oportunidad de arrebatarle la Champions al Real Madrid. Carrasco mandó a la prórroga un partido que Sergio Ramos había adelantado con gol. Tras el empate en los 120 minutos reglamentarios, el partido se decantó en el lanzamiento de penaltis. Decisivo el de Juanfran, que estrelló el balón contra el poste, puesto que Cristiano Ronaldo mandó a la red el definitivo.

La plantilla del Real Madrid celebra la Champions de 2016 / Getty Images

Con veintidos goles, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia de los derbis madrileños. Le siguen Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stefano, ambos con diecisiete dianas. La historia del luso en los enfrentamientos entre Real Madrid y Atlético de Madrid se entiende mejor con este partido, una auténtica exhibición del delantero en Liga, en donde le endosó tres goles al conjunto 'colchonero'.

Cristiano Ronaldo celebrando su hat-trick al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón / Getty Images

Federico Valverde se convirtió en un héroe inesperado de este partido. En la prórroga, en el minuto 115, forzó una cartulina roja al cortar una contra de Álvaro Morata. Con poco tiempo de reacción para el Atlético de Madrid, el encuentro se encaminó al lanzamiento de penaltis. De nuevo, el cuadro blanco fue inapelable desde el lanzamiento de la pena máxima y le arrebató la Supercopa de España a los de Simeone.

Los jugadores del Real Madrid celebran la Supercopa de España conseguida contra el Atlético de Madrid / Getty Images

Los derbis que no olvidan los aficionados del Atlético de Madrid

La historia de los derbis con las prórrogas es una relación idílica. En esta ocasión el partido también tuvo que irse hasta los 120 minutos para que la Copa del Rey tuviera un ganador. La cabeza de Miranda se impuso en el Santiago Bernabéu para que, con su tanto en el 98, el trofeo pusiera rumbo al Vicente Calderón.

Miranda celebra su gol en la final de Copa del Rey ante el Real Madrid / Getty Images

La Supercopa de España del verano de 2014 se decidió en la vuelta de la eliminatoria. Tras el 1-1 en el primer encuentro, un tanto de Mario Mandzukic a los dos minutos de partido le dio la competición para los de Simeone. Puede que no sea el título más celebrado, pero ganarlo ante el máximo rival, le da un plus muy significativo.

Los jugadores del Atleti, en el césped del Vicente Calderón, con la Supercopa de España / Getty Images

El último gran baile de Fernando Torres en el Santiago Bernabéu. Los octavos de final de esa Copa del Rey se decidieron por dos tantos de 'el Niño' en los primeros minutos de cada parte. Este partido fue uno de los más significativos en el retorno del ariete al Atlético de Madrid.

Fernando Torres, tras anotar un doblete en el Santiago Bernabéu / Getty Images

Una de las peores tardes del Real Madrid en el Vicente Calderón. Carlo Ancelotti era el entrenador ese día en el conjunto blanco y vio desde el banquillo los goles de Thiago, Saúl, Griezmann y Mandzukic. Un choque dominado de principio a fin por los de Simeone, que terminó con la curiosa fiesta de Kevin Roldán en el 30 cumpleaños de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se lamenta ante los goles del Atlético de Madrid / Getty Images

De nuevo, una final entre ambos equipos que se iba a resolver en la prórroga del partido. Diego Costa por partida doble, Benzema y Sergio Ramos fueron los goleadores en los primeros noventa minutos. En la media hora de después, los de Simeone lucieron pegada en las botas de Koke y Saúl para que el encuentro terminase 4-2. De esta forma, la copa viajó desde Tallín hasta Madrid para terminar en las vitrinas del conjunto rojiblanco.