Luis Suárez Miramontes estalla después de otro pinchazo del Barça: "¡A qué juega este equipo!"

El Barça se dejó dos puntos en El Sadar frente a Osasuna y sigue con su mala dinámica de malos resultados. Chimy Ávila sentenció a un equipo que especuló en exceso con el resultado y al final lo pagó caro. El sentimiento de todos los barcelonistas los expresó Luis Suárez Miramontes en 'Carrusel Deportivo' junto a Dani Garrido.

Para el Balón de Oro español, los mejores futbolistas azulgranas del partido fueron Nico, Gavi y Abde. Además de ellos tres, alguna jugada defensiva de Piqué y poco más fue salvable por parte del Barça. Calificó al conjunto como un grupo desordenado, que va a 'ramalazos'.

Además, Miramontes también cuestionó las palabras de Piqué en los micrófonos de Movistar+ tras finalizar el encuentro. "Dice que juegan bien, pero que no juegan bien y que juegan mal, pero que no juegan mal. No ha dicho nada de nada. Tienes que ser más realista y decir: 'No estamos dando la talla, intentaremos mejorar y ser quien somos, porque en este momento no lo somos'".

Finalizó su intervención haciendo referencia a Xavi, de quien dijo que tiene un gran respeto y admiración por él porque fue un gran futbolista y también es una persona maravillosa. Sin embargo, le mandó una advertencia. "De momento, estamos aquí esperando a que vuelvan las bajas que le den al equipo una fisionomía de juego para que sepamos a qué están jugando. Nos lo estamos repitiendo varios partidos y el crédito a los entrenadores se les acaba rápido".