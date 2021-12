La tensión no para de crecer en el FC Barcelona. El presidente del club culé, Joan Laporta, lo comprobó a la salida de El Sadar cuando un grupo de aficionados le increparon tras el empate ante Osasuna (1-1).

En un vídeo que rápidamente se ha viralizado en las redes se aprecia cómo un grupo de varios aficionados grita e insulta al presidente de la entidad blaugrana. Miembros de seguridad pidieron calma ante los gritos de los aficionados.

Un gol del Chimy Ávila frustró la victoria del Barça, que se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Nico. El empate liguero llega tras el último fracaso en Champions: el Barça pasa a la Europa League tras la última goleada del Bayern.

Luis Suárez Miramontes, ex del Barça y primer Balón de Oro español, fue muy contundente en Carrusel Deportivo sobre el partido ante Osasuna. "Piqué dice que juegan bien, pero que no juegan bien y que juegan mal, pero que no juegan mal. No ha dicho nada de nada. Tienes que ser más realista y decir: 'No estamos dando la talla, intentaremos mejorar y ser quien somos, porque en este momento no lo somos'".