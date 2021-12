Un Grammy, un Tony, dos Emmy, un Oscar y 90 años

En Estados Unidos existe un club muy selecto llamado EGOT, tan selecto que solo lo forman 15 personas. El nombre del club proviene de las iniciales de los cuatro grandes premios del mundo del espectáculo: E de Emmy televisivo, G de Grammy musical, O de Oscar Cinematográfico y T de Tony teatral. Las 15 personas que lo forman son las únicas que han conseguido ganar los cuatro premios a lo largo de sus carreras. Rita Moreno es la única artista hispana que forma parte de EGOT y además tiene el récord de ser la persona que en menos tiempo logró esos cuatro galardones, en un intervalo de 17 años.

Muchos espectadores la recordarán como Anita, la chica portorriqueña de West Side Story, la novia del líder de los Sharks. Dentro de unos días la veremos de nuevo en un pequeño papel en la nueva versión de esta película que ha dirigido Steven Spielberg y que se estrena en España el día 22. Su papel en esta nueva versión es una re-elaboración del personaje de Doc, que era quien salvaba a Anita precisamente de ser violada en su drugstore.

Rosita Dolores Alverío nació en Puerto Rico el 11 de diciembre de 1931. Al divorciarse sus padres se fue con su madre a vivir a Nueva York. Tenía 5 años y todo aquello era un mundo nuevo para ella, pero no tardó mucho en adaptarse a su nuevo país. Tanto es así que con once años consiguió un trabajo como dobladora para las versiones en castellano de las películas americanas que se exportaban a Puerto Rico. Pero además la niña tenía un talento innato para el baile. Una amiga de su madre la vio bailando en su casa y la animó a estudiar danza.

Gracias a las clases de Paco Cansino, tío de otra Rita, Rita Hayworth, Rita Moreno empezó su carrera bailando flamenco por los bares neoyorquinos. De ahí daría el salto a Broadway participando en algunas obras musicales donde la vieron los cazatalentos del cine y con apenas 17 años firmó un contrato con la Metro. Rita empezó con pequeños papeles en diversas películas. Pero las cosas no eran fáciles por entonces para las actrices hispanas. Siempre la encasillaban en personajes exóticos: hispana, india, brasileña… en Caravana hacia el Sur, por ejemplo, una de aventuras en África, daba vida a una mulata surafricana. Los papeles eran cortos y sin demasiadas posibilidades de lucimiento. También apareció fugazmente en Cantando bajo la lluvia, pero pocos se fijaron en ella en aquella película.

Rita Moreno / Agencias

El que sí le echó el ojo fue un joven Marlon Brando que acababa de consagrarse como estrella con La ley del silencio. En 1954 iniciaron un romance que duraría ocho años. La actriz se quedó embarazada del actor, pero decidió abortar. Su relación acabaría en 1962 de forma dramática, con un intento de suicidio de Rita Moreno. En los años 60 también mantendría un romance con Elvis Presley, del que llegó a decir que era un pésimo amante. Finalmente, Rita Moreno se casaría con un médico con el que vivió hasta la muerte de éste en 2010.

El Rey y yo fue la primera película en la que pudo lucirse de verdad. Daba vida a una de las esposas de Yul Brynner que vivía una historia de amor secreta con un joven plebeyo. Pero su consagración definitiva llegó en 1961 con otro musical en el que interpretaba precisamente lo que ella era, una chica portorriqueña. Era West Side Story. La noche de la ceremonia de los Oscar Rock Hudson abrió el sobre y pronunció su nombre. Era la primera mujer hispana en lograr la estatuilla de Hollywood. Su popularidad se disparó a partir de aquel premio. Tras West Side Story volvió a destacar junto a Lawrence Harvey en la película Verano y humo. Pero Rita se estaba cansando de los personajes de latinas sensuales o chicas exóticas que siempre le ofrecían. Buscaba papeles que no fueran simples estereotipos y empezó a rechazar un guion tras otro.

Rita Moreno en el programa The Muppets / Agencias

Quizá por eso su carrera cinematográfica no es más extensa y pocas veces ha logrado el rol de protagonista. Aun así, nunca desaprovechaba la oportunidad de brillar en películas como Popi, junto a Alan Arkin, o Conocimiento carnal, donde daba vida a la prostituta que levantaba con halagos el ánimo de Jack Nicholson. Tuvo también cierto morbo verla en La noche del día siguiente junto a su antiguo amante, Marlon Brando.

A partir de los años 70 Rita Moreno centraría su carrera en la televisión participando en decenas de series y programas. Uno de los más populares y en el que trabajó durante siete años fue The Electric Company, un programa infantil, donde su “Hey chicos”, se convirtió en una de las coletillas clásicas de la historia de la televisión americana. También hizo teatro y giras musicales por todo el mundo, incluido, por supuesto, España. Como cantante ha grabado una docena de álbumes. A finales de los 70, en plena era de la música disco, obtuvo un éxito considerable con la canción Have a good time grabada a dúo con D.C. LaRue. El cine nunca lo ha dejado y en las últimas décadas hemos podido verla en películas como Así me gusta, Torch, Angus o Casa de los babys de John Sayles donde daba vida a la dueña del hotel y orfanato que surtía de niños a las mujeres estadounidenses que querían adoptar.

Rita Moreno / FAMEFLYNET / BESTIMAGE

También ha puesto su voz a varias películas de animación, pero sobre todo se ha dedicado a trabajar en series de televisión como Jane the virgin o Día a día. En 2010 llevó a los escenarios la obra Una vida sin maquillaje en la que contaba su propia vida. En 2004 recibió La medalla presidencial, el más alto honor civil que se entrega en los Estados Unidos y en 2012 le dieron el Grammy Latino honorífico a toda una carrera. Y es que, a sus 90 años, la actriz y cantante se siente profundamente estadounidense, pero sigue presumiendo de sus orígenes latinos y del cariño que le guarda el público.