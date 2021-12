Xavier Vidal-Folch

Una sensación de alivio. De alivio institucional. Eso es lo que inmediatamente produce saber que la investigación de la justicia suiza sobre el rey emérito, por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones por el AVE a La Meca, se ha cerrado sin imputaciones. Dicho de una manera más directa. La justicia suiza, que no suele andarse con chiquitas, no encuentra delito en las actividades investigadas del exjefe del Estado español. Tal como van las cosas en el mundo, y tal como se las gastan algunas élites de distintos continentes, que no se le haya encontrado motivo penalmente punible, por falta de pruebas, es casi un lujo. Los sentenciadores de los tribunales callejeros precipitados deberán ahora sopesar un poco más sus conclusiones más contundentes. Claro que el alivio nunca es completo en la casa del pobre. La fiscalía suiza subraya que el uso de una fundación y de empresas domiciliadas por parte de distintos protagonistas en la causa demostraron una "voluntad de ocultación" sobre las donaciones de la monarquía saudí al rey español; y de este, a una ya famosa intermediaria. Es justamente eso, y los motivos de la ocultación, lo que queda por aclarar. No es poco. Y es muy relevante.