La curiosa petición de Tomás Roncero al presidente del Alcoyano: "Espero que le den el día libre..."

La Copa del Rey sigue dejando historias muy bonitas y llevando el fútbol de más alto nivel a localidades y pueblos que no suelen tenerlo habitualmente. Alcoyano, Linares, Atlético Mancha Real, Rayo Majadahonda y Atlético Baleares fueron las sorpresas de esta edición al colarse en dieciseisavos. En El Larguero, juntamos a dos de los grandes protagonistas del sorteo. Toni Justicia, presidente del Alcoyano y Tomás Roncero tuvieron un cara a cara.

El Alcoyano se enfrentará al Real Madrid por segundo año consecutivo. En la anterior edición de la Copa del Rey, los de Alcoy ya fueron capaces de dar la campanada, eliminando al conjunto que dirigía Zidane. El sorteo les ha vuelto a enfrentar, y Tomás Roncero revivió aquella eliminatoria.

La curiosa petición de Roncero al 'presi'

Si hay algún jugador del Alcoyano que haya marcado un antes y un después en los aficionados madridistas es José Juan. El portero que roza los 42 años, realizó una actuación memorable en la anterior edición, y Roncero le pidió un favor al presidente del Alcoyano.

Tomás Roncero: "Les tengo mucho respeto. Un equipo que elimino al Real Madrid como lo hizo y que tiene esa leyenda, no voy a entrar de 'sobrao' aquí. Le he pedido a Jose Juan que se tome el día libre. La noche de reyes Jose Juan debería tenerla libre. Quiero pensar que Ancelotti va a preparar el partido".

Toni Justicia: "No, no claro, José Juan no tendrá la noche libre. Roncero se puede tomar un 'trankimazin' para estar más calmado".

Tomás Roncero; "Ojalá presi. La leyenda ya no se la va a quitar nadie. Ahora mismo es más fácil ganar al Barça que al Alcoyano. Habéis puesto sobre aviso a la bestia. Sé que el Alcoyano es un equipo que aprieta y su afición también, pero el Madrid puede con todo, hasta con los Reyes Magos".

Toni Justicia: "Tomás te voy a lanzar un órdago. Que quede grabado que le invito a que venga a disfrutar de la cabalgata y del partido".

Tomás Roncero: "Te lo acepto encantado, pero voy a tenerle que pasar el justificante a Vicente Jiménez para que vea que no me estoy escaqueando".

Roncero se deshizo en halagos hacia José Juan

Además, Roncero destacó su gran admiración hacia el conjunto alicantino: "Soy muy vintage y me gustan las historias antiguas. El año pasado nos comisteis la moral en la prórroga". El periodista también tuvo unas palabras para la bestia negra del Real Madrid en la pasada edición: "Si un tío se cuida, tiene mentalidad competitiva y tiene ilusión, la edad no importa".