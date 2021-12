"Ancelotti no pudo y tampoco Zidane", el jugador del Real Madrid al que no ha podido recuperar ningún técnico

El Barcelona cambia sus sensaciones ante el Sevilla tras el empate 1-1 en el Sánchez-Pizjuán. El Real Madrid afronta el partido en San Mames repleto de bajas por el coronavirus. El Atlético de Madrid tiene una nueva polémica: los gritos de Suárez a Simeone tras un cambio. El Sanedrín de El Larguero analiza toda la actualidad de LaLiga.

Última hora del 'caso Isco'

En un Real Madrid repleto de bajas, Isco y Alaba han sido los últimos nombres en sumarse a la lista. El jugador malagueño pasa por un tenso momento con Ancelotti, tras lo vivido en el partido contra el Granada.

Antón Meana: "Con Isco no hay problema: no ha vuelto a calentar desde lo que pasó en Granada. Simplemente se queda en el banquillo. Hoy Ancelotti sonríe en la rueda de prensa porque ha intentado recuperar a Isco. Hizo todo lo posible".

"Le gusta como futbolista y le encantaría contar con él. Pero no ha podido, le pasó lo mismo a Zidane. Ni quiere ni puede. No se va a enfrentar a él. Si Isco no quiere, Ancelotti no puede. Prefiere no 'matarle' ante los medios, pero sabe que tiene el respaldo del club".

Antonio Romero: "Yo creo que en el Madrid no piensan que no quiere, sino que no puede. Si te abandonas en el deporte de élite, ya no hay vuelta atrás. Creen que se ha convertido en un futbolista del montón. Creen que la calidad que tiene como futbolista ya no le vale. En Navidad no creen que se vaya a ir del club porque ahora mismo Isco no vale nada en el mercado".

Julio Pulido. "Hay que descifrar a Ancelotti. La realidad es que tuvo el encontronazo del calentamiento, y desde entonces no ha vuelto a jugar. No tengo la sensación de que Ancelotti le haya dado muchas más opciones a Isco".

El Barça empata ante el Sevilla

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se mostró contento con el partido de los culés ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. "Lo peor de hoy es el resultado", dijo tras el encuentro"

Miguel Martín Talavera: "No estoy de acuerdo, ni siquiera con la expulsión de Koundé ha habido un arreón del Barça para meter al Sevilla en el área".

Jordi Martí: "Me parece que la imagen que ha dado el Barça es de crecer y de sensaciones muy positivas. Esta mañana las sensaciones en la redacción no eran buenas, porque te enfrentas a un equipo ganador y maduro. Hoy el aficionado se da cuenta de que le cierra las puertas y domina al rival directo del líder por la liga".

Sique Rodríguez: "Es verdad que este Barça es mejor que el de Koeman. Pero es verdad que un buen resultado como podría ser un empate ante el Sevilla, le sigue dejando a quince puntos del líder".

Santi Giménez: "Me parece que el octavo ha visitado al segundo y ha salido vivo. Igual el Barça ha cometido el mismo error que el Real Madrid en otras temporadas: "no ganar nada y decir que todo va bien". Si eres octavo y hace unas jornadas estabas más cerca del descenso que del líder, empatar en casa del segundo creo que puede hacerte salir satisfecho del día de hoy".

Julio Pulido: "Al Barça, como al Madrid y todos los mejores, hay que exigirle lo mejor día a día".

Joao Félix, Suárez y Simeone

Luis Suárez protagonizó un enorme enfado con Simeone cuando le cambió en el partido ante el Sevilla. "Pelotudo de mierda, siempre igual", gritó en la banda mientras era cambiado.

Talavera: "Esto de Luis Suárez también lo hizo Joao Félix. El Cholo no le tomó la matrícula al portugués y tampoco lo hará con el uruguayo".

Romero: "Yo creo que hay gente en el Atlético de Madrid sabe que Luis Suárez va a ser problemático de aquí a final de temporada".

Santi Giménez: "Y si a Suárez le juntas con Griezmann, se forma nitroglicerina".