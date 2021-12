Sergio Ruiz, tras dejar el fútbol por salud mental: "El estereotipo del futbolista es alguien sin problemas"

Sergio Ruiz, futbolista de 27, tuvo que pedir a la UD Las Palmas dejar de jugar de la noche a la mañana. La razón: tras volver de una lesión sufría un cuadro de ansiedad que le impedía dedicarse al fútbol con normalidad. Ruiz, que tuvo que dejar el club para volver a Santander y recuperarse, cuenta en El Larguero cómo lo ha vivido.

¿Qué te han dicho los médicos?

"Gracias a pedir ayuda me han dicho que es algo normal, que es puntual y de lo que se puede salir. Empezó hace unos meses, cinco o seis. No me encontraba bien, que estaba cansado. Tenía una sensación rara, no era yo y estaba muy preocupado. La incertidumbre de no saber qué está pasando te preocupa. Me sentía mal porque no sabía qué pasaba".

¿No te apetecía jugar a fútbol?

"Más que no apetecerme, estaba nervioso y siempre preocupado: todos los días mucha tensión, no encontrarme bien físicamente. Era una sensación extraña. La realidad es que pasé 10 días bastante bien, no me encontraba nada bien. Necesitaba ayuda".

"Estábamos en verano y cogí el Covid. Mi mujer se quedó embarazada y me preocupaba, no me encontraba bien físicamente... Han sido circunstancias que se han ido complicando. Tuve que pedir ayuda porque no me sentía bien".

¿A quién le pediste ayuda?

"Hablé con los médicos del club y les dije que no me encontraba bien. Que no era algo físico. Hablando con los médicos y el psicólogo me dijeron que tengo un trastorno de ansiedad generalizada".

¿Cuándo decidiste parar de jugar?

"Cuando me lesioné contra el Ibiza ya llevaba un mes un poco peor. Cuando volví a empezar tras la lesión, vi que no me sentía con fuerza. Hablamos con el club y pedí ayuda".

¿Te pusieron facilidades desde la UD Las Palmas?

"Quiero agradecer a Las Palmas, se portaron fenomenal conmigo. Desde el primer momento le dimos normalidad, como si fuese una lesión. Siempre me han dado su apoyo y tranquilidad. Por esa parte me he sentido tranquilo".

¿Qué has hecho desde entonces?

"Estar en casa, teniendo la tranquilidad de que mi mujer, que está embarazada, estaba bien en casa. Trabajar con el psicólogo. Tener cuidado con la alimentación y seguir todos los ejercicios y herramientas que me han dado para superar esto".

¿Con qué psicólogo has trabajado: uno del club o uno tuyo personal?

"Es uno personal y todavía trabajo con él. Una de las cosas que me preocupaba era el papeleo para volver a EEUU, no saber cuándo iba a volver...".

¿Por qué crees que a los jugadores de fútbol, o en deporte, es algo tabú?

"El estereotipo del jugador profesional de fútbol es aquella persona a la que le va bien económicamente, no tiene problemas... Y mostrar esa vulnerabilidad al propio jugador le puede afectar. Pero al final es una cosa súper normal. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas y problemas del día a día. ¿Por qué no iba a tenerlo yo? Es una enfermedad que hay que saber superar. Es como una lesión".

¿Cómo ha sido el trato con tus compañeros?

"En todo momento se han preocupado por mí y por cómo me encontraba".

¿Qué le dirías a las personas que estén pasando por lo mismo?

"Lo más importante es pedir ayuda. Muchas veces no sabes qué te está pasando, te hacen pruebas y "estás bien". Esa primera parte de decir 'no sé qué me pasa, ayúdame' y darle normalidad. La gente no habla de esto, pero después de lo que me ha pasado he recibido muchos mensajes diciendo que han tardado mucho en darse cuenta".