Cuando sabes de lo que te están hablando

La contrarreforma, las divisiones, todo lo que parecía oscuro y difícil cuando lo explicaba el maestro, iba a encontrármelo más tarde convertido en política, en periodismo. En España, cada reforma conlleva una contrarreforma. Y cada unirse, cada agrupémonos todos, es acusado de fomentar la división. La derecha está ahora al otro lado del espejo. Cuando se hace una reforma, el espejo la devuelve como contrarreforma. Marx reflejado es otro Marx, todo el mundo lo ha visto en Sopa de ganso. Delante de Groucho están sus hermanos haciendo mojigangas. Esto pasa porque la izquierda se ha quedado sin lenguaje. Pues, más que una ideología, la izquierda es un lenguaje. Todo es dialéctica. Si no sabes explicar algo es que no lo sabes, nos decía el maestro. Las abejas son el lenguaje de las flores. Cada lenguaje es un modo de pertenecer al mundo. Cuando a las maneras de pensar, de sentir, empezaron a llamarlas discurso, y después relato, perdimos el lenguaje. Porque es más fácil compartir un lenguaje que un relato. Para tener el mismo lenguaje no hace falta dominar las mismas palabras. Es mucho más sencillo. Es que sabes de lo que te están hablando. Las palabras son sólo la punta del iceberg. El sufrimiento en los ojos. Un gesto agrio de la boca. Una carcajada socarrona. Ver pasar una sombra por la frente de quien piensa antes de contestar a una pregunta. La torpeza al gesticular, porque el genio le supera como humano. La elegancia de haber pasado muchas horas de estudio, para llegar a la conclusión de que lo único importante es que te entiendan. Ese es el lenguaje. Para ser de izquierdas, ni siquiera es necesario ser progresista. Cada cual es cómo es. Lo principal es la conciencia de estar jodido de la misma manera que los otros.