El fin del mundo se parece a una resaca

Anastasia Bengoechea, artista gráfica y más conocida como ‘Monstruo Espagueti’, ha escrito el libro “Tratado sobre la Resaca” en el que desvela los trucos y misterios que envuelven a la resaca. Desde sus tipos a las distintas costumbres que hay en torno a ella. La autora se ha pasado por la Tertulia de Cómicos con Pere Aznar, Quique Peinado y David Navarro para recibir el año nuevo después de la noche más célebre.

Bengoechea ha señalado que la idea para el libro le surgió en México cuando fue “a una boda de esas largas, con mucho mezcal y veía que ellos me hablaban mucho de ‘mañana toma esto pasado esto’, y cada uno tenía su truqui para los tres días de boda”. Sobre su noche de fin de año ha contado que lo pasó de día y que luego ya se fue a dormir cuando se tomó las uvas.

El consumo de alcohol está muy normalizado en un país como España y, a veces, se crea una presión social al que prefiere no beber. La artista ha comentado que parece que “cuando no piedes una copa estás embarazada o tomando antidepresivos, y eso hay que cambiarlo, el alcohol tampoco es para tanto”. También ha opinado sobre la visión masculina que se cierne sobre la diversión: “La visión de amigotes está en todo en general, no sólo en la resaca, casi todo lo que tiene cachondeo tiene un toque más de que los tíos son más graciosos, y nosotras también lo somos”.