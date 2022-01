Bajo techo pero sin hogar: Cómo la infravivienda se sigue cobrando vidas

El 30 de noviembre una familia entera murió en la Plaza Tetuán de Barcelona. Ocupaban un local abandonado que había sido una sucursal bancaria, y un incendio accidental hizo arder la estancia, causando la muerte por inhalación de humo de una pareja y dos hijos muy pequeños. Este suceso es sólo una pequeña muestra de como la infravivienda se cobra vidas en las grandes ciudades. Locales abandonados, chabolas en plena calle, asentamientos en el asfalto o naves industriales que dan cobijo a cientos de personas.

Las causas de este fenomeno son complejas pero hay algunas que no admiten discusión: las personas en situación irregular, sin papeles, no pueden alquilar de ninguna forma un piso con un contrato legal. No pueden trabajar en nómina, ni cotizar, ni cobrar las prestaciones para la gente sin ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital. Esto les empuja hacia ocupaciones, pagos desorbitados a mafias que venden llaves de pisos también ocupados, a veces a dormir en la calle sin nada.

El déficit estructural que hay en España de vivienda pública, los millones de pisos vacíos y las viviendas de emergencia con eternas colas de espera son otras causa estructural de la infravivienda. Sólo en Barcelona, según datos del Ayuntamiento, 865 personas vivien en estas condiciones nefastas. Más de 200 son niñas, niños y adolescentes menores de edad.

Infravivienda: causas y responsables

En Bajo techo pero sin hogar trazaremos el camino para responder a la pregunta que nos hicimos todos aquél 30 de noviembre, en el incendio de la Plaza Tetuan: ¿cómo es posible que suceda esto? Para hallar respuesta, hablaremos con sus protagonistas: Maribel, que fue desahuciada de una nave industrial en l'Hospitalet de Llobregat y ahora vive en un campamento improvisado en la calle, o Tamba, Ismael t Ahmed, que se han cobijado en una nave industrial del Gorg, en Badalona. También Najat, que es el ejemplo de cómo las instituciones pueden cambiar la vida de una persona si hay voluntad y recursos. De su mano veremos cómo es esta vida e intentaremos ver cuáles son las causas y los responsables de que la infravivienda siga cobrándose vidas en España en 2021.