2022, ¿el año de la vuelta del rey Juan Carlos?

El posible regreso del rey Juan Carlos lleva meses copando titulares en los medios de comunicación y probablemente será de las incógnitas de este 2022. ¿Será el año de la vuelta del emérito? Durante las últimas semanas, las versiones que se han ido publicando, con más o menos solvencia, han amagado con un regreso inmediato del rey Juan Carlos. Pero eso no parece posible de momento.

En Crónica 24/7 los periodistas de la Cadena SER María Manjavacas, Miguel Ángel Campos e Inma Carretero analizan esta cuestión. Manjavacas, por su parte, cuenta qué posibilidades reales hay para que se produzca ese viaje de vuelta y nos da las claves de cómo será el recibimiento de su familia: "De momento no está previsto y no volverá hasta que se cierren sus cuestiones con la justicia. Zarzuela manda, y de momento en el guion no está previsto que venga".

Campos aporta novedades sobre las primeras pistas que hicieron sospechar, hace décadas, sobre el patrimonio de Juan Carlos y su origen supuestamente irregular, sobre los informes y el estado de la investigación: "Muchas informaciones las hemos conocido gracias a lo que ha revelado el comisario Villarejo, debido a la inviolabilidad del rey.

Carretero detalla cuáles son los temores que rondan a los socios del gobierno y cómo afectará a la política el regreso del rey y sentencia: "Los socios de la coalición saben que no se van a poner de acuerdo nunca".