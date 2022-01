Mahalia Jackson, la eterna maestra de las voces estadounidenses

En la cultura afroamericana hay tres figuras clave que compartieron iniciales. Michael Jackson, el rey del pop, Michael Jordan, el rey de los cielos, y una mujer, Mahalia Jackson, una artista que como los otros dos nombres llevó felicidad y alegría a los negros estadounidenses en uno de los momentos más duros de su historia.

Mahalia Jackson tuvo una vida dura, como la de la mayoría de negros criados en el sur de los EEUU durante los años de la Gran Depresión, y como tantos otros emigró a Chicago y encontró cobijo en las iglesias, el único lugar dónde podían expresarse, consolarse y disfrutar de las alegrías.

A lo largo de su extensa carrera Mahalia se convirtió en un icono, en una figura poderosa y en un referente de su comunidad y de todas esas artistas que crecieron venerándola, una lista que va desde Billie Holiday a Irma Thomas pasando por Aretha Franklin. La figura de Jackson queda ya lejana en el tiempo y en la distancia, pero su música no ha perdido nada de fuerza.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar su disco en directo desde el Festival de Newport, en 1957, un evento que mostró todo el poder y toda la magia de la gran voz negra de EEUU. Para este viaje musical nos acompañan Mario Tornero y Lucía Taboada.

Otros programa relacionados

Aretha Franklin durante la grabación de Amazing Grace / Getty Images

El brillante ocaso de Billie Holiday

En la segunda mitad de los años 50, Billie Holiday había tocado fondo. Sin dinero, presa de las adicciones y mal de salud, a la gran dama del jazz apenas le quedaban unos años de vida y un poco de voz. No necesitó más. El 19 de febrero de 1958, Billie Holiday entró en los estudios de Columbia en Nueva York por penúltima vez. Entró a arrastras, hecha polvo y en apenas dos días registró su testamento musical, el eterno Lady in Satin.

Cuando Aretha hizo las paces con Dios

Hay discos en la historia de la música que te ayudan a sobrellevar rupturas, hay otros que te hacen compañía en las noches solitarias, algunos curan resacas y otros te inyectan la energía necesaria para levantarte de la cama. Amazing Grace es uno de esos escasísimos discos eternos, el álbum que habría que mandar al espacio para enviar un mensaje de paz a la galaxia, una forma de decir al universo que no somos tan psicópatas como pueda parecer.

Irma Thomas y el regalo de los Stones

Toda ciudad tiene sus santos, sus patrones, sus vírgenes. En Nueva Orleans esas figuras las representan músicos. En la ciudad del delta se puede discutir si reinó más Louis Armstrong o Profesor Longhair, si tuvo más peso Dr John o Allen Toussaint, lo que nadie discute es que la reina de la ciudad es, fue y será Irma Thomas, que en 1964 grabó el maravilloso Wish Someone Would Care.

Duke Ellington y la ovación histórica de Newport

Cuando el rock empezaba a dar sus primeros pasos a mediados de los años cincuenta, EEUU vio un regreso inesperado, el de un maestro. Duke Ellington regresó a sus 57 años a la primera línea de la música tras dejar atrás los años dorados de las big bands. Ellington revivió contra pronóstico gracias a un disco en directo en el festival de Newport, uno de los festivales más legendarios de EEUU que entonces llegaba a su segunda edición.

