Xavier Vidal-Folch

No se desanimen por el coronavirus. Este no es un consejo buenista, porque sí, porque toca. Es una confesión con conocimiento de causa. Por experiencia propia. Es un testimonio directo, como el de tantos otros. Algunos se deprimen porque tienen la impresión de que volvemos atrás, como los cangrejos. O creen que estamos dando siempre vueltas a la misma rueda, como el hámster, en un bucle eterno, infinito. No es así. Estamos mucho mejor. Porque aunque nos contagiamos muchos más, y mucho más rápidamente, la cosa es mucho menos grave. La enfermedad, en términos generales (siempre hay excepciones, y bastantes) ha perdido virulencia, agresividad, dureza. O sea, el grado de letalidad es mucho menor. Nos morimos menos, sobre todo entre los vacunados. La gravedad de la cepa ómicron es infinitamente más liviana. Y en consecuencia, los efectos sociales son menos dramáticos: los hospitales, incluso los que están más tensionados, se saturan menos. Esta ómicron cursa, en la mayoría de casos, como un catarro o una gripe. Hasta el punto de que es difícil distinguirlo de esas afecciones. Claro está, sobre todo si has sido prudente. Si te has vacunado. Y mejor aún, si has reforzado la vacunación. Y si haces los tests oportunos. Cierto que puede fastidiar las Navidades. Y el año nuevo. Y hasta la fiesta de Reyes. Pero era mucho peor en su versión grave. Es mucho peor morirse. Y además, esta vez no provocará una ruina económica general, aunque sea pasajera. Pero no dejemos de estar alerta. No bajemos la guardia.