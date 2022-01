Los "tres nombres" a los que se agarra Ancelotti para que evitar la temida caída del Real Madrid en enero

El Sanedrín de El Larguero analizó junto a Jesús Gallego y Julio Pulido las últimas novedades que atraviesa el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Tras el pase a octavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano, el Real Madrid se medirá este sábado al Valencia de José Bordalás. El entrenador del conjunto blanco aseguro en la rueda de prensa previa que Vinicius vuelve a la convocatoria, además de elogiar a Hazard por su gran estado de forma.

¿Cuándo Ancelotti mira al banquillo, en quién se fija?

Las pocas rotaciones y lo desenganchados que se encuentran ciertos jugadores como Isco o Bale, es de los aspectos que más preocupan a los miembros de nuestro Sanedrín. Hazard tampoco convence, y Jovic y Mariano no son determinantes. Sin embargo, el técnico italiano tiene tres jugadores clave que son muy importantes para él.

Julio Pulido: "Creo que en el banquillo solo ve a Camavinga, Valverde y Nacho. No ve a nadie más. Isco y Bale están desenganchados y fuera de la cabeza de Ancelotti. El año es muy largo y hay que sumar más, Lo de Mariano y Jovic tampoco termina de funcionar. Eso no es bueno para el Madrid. Pienso que Ancelotti ha dado confianza a Hazard y él no le ha respondido. Un futbolista sin desborde, sin velocidad, sin gol. Está muy lejos de su mejor versión"

Jesús Gallego: "Hay casos y casos. Con Gareth Bale hubo disgusto un tiempo, pero ahora hay una asunción de que esta historia se ha acabado. Ha estado mal aconsejado y ni Florentino ni nadie pueden defenderle. Hazard jugaba dos partidos y se lesionaba, ahora Hazard lleva 5 partidos seguidos jugando. La primera esperanza es que no se ha vuelto a lesionar, y eso es un primer paso. Yo veo una esperanza".

¿Qué partido le espera al Madrid frente al Valencia?

Tras la derrota ante el Getafe, los blancos deben perfeccionar su ataque contra defensas con tres centrales y contra rivales que esperan con un bloque medio-bajo. Casemiro ya aviso de este tema, y el Valencia es presumiblemente un rival de los que les cuesta sudor y lágrimas al Real Madrid.

Jesús Gallego: "Si todo va como yo espero, el Valencia saldrá a encerrarse y a plantear un partido como ya hizo el Cádiz o el Getafe. Ya hemos visto que cuando van a por el Madrid, los blancos a la contra son decisivos, pero no creo que pase. Vamos a ver el papel de Vinicius y si es capaz de encontrar los espacios que no encontró el Madrid en anteriores partidos".

Julio Pulido: "Ancelotti ha dicho que no hay 'Vinicius-dependencia', porque yo si le eche en falta. Su mera presencia significa que van a pasar cosas. También la duda es si a Ancelotti se le va a comenzar a caer el equipo como en la anterior época. El partido de mañana puede ser clave para saber si se volverá a repetir".

¿La clave de la temporada puede ser mantener fresco el centro del campo?

Ancelotti tiene claro sus tres jugadores en el centro del campo, pero el paso de los años impiden que Kroos, Modric y Casemiro puedan disputar todos los minutos de todos los encuentros. Camavinga y Valverde llegan pisando fuerte, pero... ¿Les ve preparados el entrenador italiano?

Jesús Gallego: "Antes un centro del campo con gente de 32 y 34 años no lo tenías. Modric no puede hacer milagros y Casemiro se vio superado ante el Alcoyano. Creo que Ancelotti sabe que necesita frescura. Tiene un calendario muy apretado y el centro del campo no puede jugar todos los partidos, Es imposible. Camavinga el otro día demostró que tiene un recorrido que ya no tiene el resto".

Julio Pulido: "Yo tengo dudas. Si miramos los precedentes no lo ha hecho. El no tiene plena confianza en un plan B. Le va a costar mucho trabajo salir de sus jugadores. Creo que no se puede aguantar con Modric Kroos y Casemiro todos los partidos".

Con Ojos en la Supercopa

La semana que viene, el Real Madrid disputará el primer título de la temporada en Arabia Saudí. Se enfrentará el miércoles en la semifinal al FC Barcelona, y de conseguir la victoria, el domingo 16 se enfrentaría al vencedor del partido entre Atlético de Madrid y Athletic Club. El país árabe anunció que no permitirá la entrada a su país de jugadores no vacunados. Se abre un nuevo debate en el que algún jugador podría quedarse en tierra.

Jesús Gallego: "No sé si en Arabia Saudí serán tan estrictos con el COVID, veremos que sucede. El Clásico es un partido muy interesante porque es la vez que el Barça trata el partido desde una posición tan clara de inferioridad, y eso puede ser bueno".

Julio Pulido: "A mí me llegó hace semanas que hay un jugador del Madrid que decidió no vacunarse. No se puede desvelar porque es secreto, pero sí que hay jugadores que decidieron no vacunarse. No sé como van a resolver este asunto. Hace unas semanas este futbolista en concreto no se había vacunado".