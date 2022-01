Uno de los grandes protagonistas de esta jornada en La Liga es, sin duda, es Alessio Lisci. El técnico italiano del Levante ha conseguido la primera victoria del equipo esta temporada en el mes de enero de 2022, algo casi insólito en nuestro fútbol, y muy feliz y aliviado atendió al último tramo de Carrusel Deportivo y también nos ha contado su increíble historia para llegar a dónde está.

La historia de Lisci

Uno de los grandes secretos que guarda el entrenador italiano del Levante es cómo consiguió llegar al club granota. Un joven técnico que ahora mismo solamente tiene 36 años y que le ha costado mucho llegar a dónde está.

"Sí, envié CV a toda la liga española y acabé en el Levante de prácticas y me he quedado gracias a la confianza del club y a los jugadores que he podido entrenar", afirma para más tarde añadir cómo combinaba más trabajos.

"Me tocaba trabajar en el Levante y también de comercial. Para mí es un orgullo haber pasado por esto. Son cosas que te forjan y cuando vienen los momentos difíciles sabes que has pasado por cosas más complicadas y tienes que estar contentos por lo que pasa el día a día. Tengo que dar las gracias al club porque a pesar de la edad, el club ha confiado en mí", afirmó en una maravillosa reflexión con Yago de Vega, presentador del último tramo de Carusel Deportivo de la cadena SER.

"Es muy difícil porque los jugadores lo sufren mucho. Ahora van a cambiar muchas cosas, no significa que vamos a ganar todos los partidos, pero seguramente juguemos con otra cabeza. Tenemos que hacer que esto sea un punto de inflexión a nivel psicológico. Ahora está en nuestras manos trabajar eso", comentó el entrenador italiano del Levante refiriéndose a que a partir de ahora todo debe cambiar en el día a día en la actualidad granota.

El sufrimiento con el que llegó los primeros tres puntos de la temporada es algo que Lisci ya conocía: "Sabía hace semanas que la primera victoria iba a llegar de manera muy sufrida. Estaba clarísimo que después de tanto tiempo sin ganar, no íbamos a vencer el primer partido 3-0. Viene muy bien ganar así, al equipo le viene muy bien"

Los cambios desde que llegó al banquillo

"A nivel táctico, hemos introducido bastantes variantes. A nivel de mentalidad, se nota un cambio porque salen al campo bastante bien. En general, a nivel de mentalidad, es diferente", explica de forma muy clara el italiano en el último tramo de Carrusel Deportivo.

"Tenemos que lograr un objetivo. Perder en Villarreal se podía dar, pero tenemos una actitud para quitarnos presión y creo que se puede hacer. Los pensamientos son todos malos, pero la cabeza tiene otra mentalidad después de ganar un partido", afirmó.