Pepe Imaz, coach mental de Djokovic: "Dentro de lo duro que es, está en equilibrio: sin rabia ni enfado"

El 'caso Djokovic' no ha terminado. El ministerio de inmigración será el encargado de decidir si el tenista serbio será deportado o no y, por tanto, si podrá disputar el Open de Australia. Pepe Imaz, coach mental del tenista, pasó por El Larguero para explicar cómo ha vivido la retención Nole.

"Él no sabía si podía entrar o no en Australia, pero cuando le dijeron que sí para él fue muy ilusionante y liberador. Se preparó, pero no estaba preparado para esto. Pensaba que tenía luz verde y viajó con toda la ilusión del mundo".

¿Cómo ha vivido Djokovic el encierro?

"Ese momento en el que está aislado, sin nada para comunicarse, durante tres horas, no es agradable para ningún ser humano. Es muy difícil. Es cierto que dentro de todo lo duro que está siendo, está en equilibrio. No tiene rabia contenida ni enfado desbocado. Eso es lo que a mí me parece maravilloso".

Ahora el tenista podría ser deportado y estar tres años sin entrar en el país...

"Creo que el trabajo de cualquier persona es estar en el aquí y ahora. Si vas siete pasos por delante, tienes seis para tropezar. Él ahora está con el máximo deseo de prepararse. Además, en un país que hace mucho calor y ha estado inactivo. Mañana le dirán si se vuelve o se queda"

Tú que has hablado con él, ¿cómo le has visto?

"Bien no lo ha pasado. He percibido y le he sentido equilibrado con la situación: aceptándola y entendiéndola. No ha habido desesperos, pero sí mucha incomodidad. ¿La familia? La mente del ser humano se va rápidamente a criticar y no piensan que él no ha hecho nada ilegal y es marido, hijo y padre. Imagínate la familia a tantos kilómetros de distancia, sin saber muy bien lo que está pasando".

¿Cómo va a poder que su cuerpo vuelva a entrar en armonía para que estas situaciones no le lleguen?

"No es fácil. Todos somos imperfectos, pero lo que más le ayudará es entender y aceptar la situación. A partir de ahí, hacer lo que se pueda. Pero es complicado. Opinemos siendo seres humanos, no siendo alimañas. Yo puedo compartir cosas, pero el derecho humano tiene que prevalecer".

¿Le has aconsejado alguna vez que se vacune?

"Es una decisión tan personal, que cada uno tiene que ver sus circunstancias. Nunca he aconsejado a Novak con nada. Yo solo comparto cosas con él. Nunca le doy un consejo o le digo lo que debería hacer".

Alex Corretja: "Creo que si hubiera habido transparencia desde el principio, todo se habría aclarado antes y no estaríamos en esta situación. "Es normal que lo primero que haya hecho Djokovic es irse a entrenar""Ojalá empecemos a hablar de tenis y dejemos la crispación generalizada".