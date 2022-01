Rubén García, sobre los insultos en redes sociales: "No se debe normalizar el que todo vale"

Rubén García, jugador de Osasuna, fue muy contundente sobre las críticas y faltas de respeto en redes sociales. El jugador expresó que él silencia a todos los 'haters' "porque si nadie les escuche/lea pensarán que no tiene sentido seguir con ello". El jugador rojillo pasó por El Larguero para hablar al respecto.

Quería compartir una reflexión con vosotros/as respecto a una situación que llevo viviendo un tiempo, una situación que salpica la carrera de un deportista de élite durante toda su trayectoria pero que se vive con más intensidad cuando la racha deportiva es negativa como venía... — Rubén García (@RubenGarcia14_) January 9, 2022

"Muchos hemos vivido lo mismo, pero al final más allá de ser un futbolista, somos personas y aunque entendamos que estamos muy expuestos, no se debe normalizar que ser futbolista esté ligado a que todo vale. 'No ha hecho bien el partido y le voy a insultar'".

"Por ejemplo con Twitch, que están muchos. Pues somos personas y también tenemos que vivir. A mí me ha pasado, más allá de una situación en concreto, al final evitas mostrarte cómo eres en el día a día".

"En cierto modo se puede entender, la afición está desilusionada, pero nosotros somos personas y hacemos nuestra vida. He tenido la suerte de que han sido super respetuosos conmigo en Pamplona, pero también he pasado una racha mala en la que recibes más comentarios. Pero eso no me importa, pero insultos, amenazas, se mete a la familia por en medio… Hay que plantarse y decir 'hasta aquí'.

"Un comentario a uno puede hacer que otros se quieran animar a la fiesta. Y ya no es solo la persona afectada, también el alrededor: así los clubes pueden apoyar estas iniciativas".

"Creo que a nivel de salud mental, cada vez estamos mejor educados. Los jóvenes vienen sabiendo que esto es importante y se trabaja cada vez más. En mi caso, llevo años con asesoramiento más allá de cómo digerir, cómo transmitir. Tenemos una voz muy fuerte que puede ayudar a la sociedad".

"A mí en Pamplona me han cuidado de la hostia. Es una de las aficiones más respetuosas que me he encontrado en el mundo del fútbol".