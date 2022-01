Marc Gasol: "No cierro la puerta a volver a la NBA"

Marc Gasol sorprendió al mundo del baloncesto y cambió la NBA por el Básquet Girona, equipo del que es también presidente. El jugador ahora disfruta de una día a día muy diferente al que tenía y nos cuenta sus sensaciones además de cómo ve el futuro sin cerrar la puerta a una posible vuelta a la NBA.

"En la NBA saben que no, ellos saben que no es una puerta cerrada. Me apetecía hacer esto ahora y lo entienden, quizás más que mucha gente aquí en España. La puerta no está cerrada del todo, tampoco digo que vaya a volver ni que estoy planteándomelo, pero sé que hay interés por su parte... ahora mismo estoy centrado en esto. Pasito a pasito", afirma el jugador y presidente del Básquet Girona que no descarta hacer un viaje de vuelta hacia Norteamérica.

Marc Gasol, agradecido, justificó una decisión que no entendieron muchos aficionados en nuestro país: "Lo más especial que tenemos es el tiempo. Tenemos un tiempo limitado y cada uno decidimos de qué manera lo invertimos. Después de haber disfrutado muchísimo durante 13 años y vivir experiencias únicas, me apetecía dar ese tiempo a una gente y a una ciudad donde me arroparon en los momentos difíciles para mí a nivel deportivo cuando empezaba mi carrera con 21 años", afirmó.

¿Hubo posibilidad de jugar en el Barça?

Muchos apuntaban a un regreso a España escala en Barcelona, una opción que el jugador ni siquiera consideró: "Nunca llegué a plantearme ir al Barça, para ser sincero. Primero, por honestidad, no me veía en ese momento para afrontarlo, no tenía las garantías físicas para lo que yo me exigía a mí mismo. Decidí dar un pasito más atrás y empezar desde cero. Ahora me encuentro mucho mejor y empiezo a tener esa seguridad en mi cuerpo" antes de cerrarle la puerta a su propio hermano en el club donde juega por motivos claramente económicos: "Pau es muy caro, que va, es muy caro...", bromeó.

A pesar de que le "han llamado más de una franquicia de la NBA" para saber su forma física, Marc afirma estar muy centrado en la actualidad del Básquet Girona y sin cerrar ninguna puerta, prefiere disfrutar el momento.

La vuelta de Marc Gasol al baloncesto español es una grandísima noticia para la imagen de nuestras ligas. Más expectación, más calidad y más visibilidad a la LEB Oro, la segunda categoría del basket de nuestro país. La ilusión que ha generado ya se ha notado, hasta el propio Gasol lo ha disfrutado en lo que va a ser un homenaje continuo a su figura: "Hemos hecho solamente un desplazamiento hacia Palencia y la verdad es que fue precioso. La gente reaccionó muy bien, fue un partido bonito donde conseguimos ganar".

El futuro de la Selección

Una regeneración como hacía tiempo que no sucedía en nuestro baloncesto con las salidas de muchos componentes de una generación que ha hecho historia. Así la ve Marc Gasol: "Vemos en las ventanas la identidad que tienen. Estoy seguro de que va a ser un equipo que va a competir al máximo. Conozco a muchos jugadores y por supuesto a Sergio Scariolo".

Planes de futuro

El jugador del Básquet Girona además es presidente y no descarta ser entrenador: "De niños y niñas pequeñas, me gustaría. Cómo te enseñan ellos a ti. Me veo ahí más cómodo", sentenció en una gran charla en El Larguero con Yago de Vega.