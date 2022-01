Sergio Lozano: "Si se nacionaliza a golpe de talonario se desvirtúa un poco la competición"

Desde el miércoles en Países Bajos se está disputando el Europeo de fútbol sala. España buscará conseguir el trofeo y para ello tendrá que superar una fase de grupos con Azerbaiyán, Bosnia y Georgia. El sábado se producirá el debut de los de Fede Vidal ante el combinado bosnio. Todo ello con la reciente polémica de la nacionalización de brasileños. Azerbaiyán y Georgia cuentan con 13 nacionalizados.

¿Cómo son los momentos previos al debut?

"Con muchas ganas de empezar. Ya se sabe que los inicios son duros y cuesta empezar el torneo. Para mi Rusia es una de las grandes favoritas"

¿Muchos nervios antes de empezar?

"Siempre tienes esos nervios al empezar una gran competición. Esto es deporte y a veces se pierde y otras se gana. Creo que el grupo se ha recompuesto bien después de lo del Mundial, que fue muy duro".

¿Cómo estás físicamente?

"Me encuentro muy bien. Contento y feliz. Disfrutando de lo lindo. Ya hace un año desde que me opere la rodilla y las sensaciones son buenísimas. Ni yo en mis mejores sueños pensaba que podía estar aquí".

¿Sientes la presión de tener que ser clave con la Selección?

"Cuando juegas en tal alto rendimiento siempre se siente esa presión. Todos tenemos nuestro rol y lo mejor es dar el máximo. Siempre le digo a mis compañeros que todos vamos a tener nuestro momento. Soy de los que piensa que un jugador gana partidos, pero un buen grupo gana campeonatos"

¿Cómo ha sido mentalmente recuperarte de lesiones tan graves?

"Por muy fuerte que seas siempre hay momentos de dudas en los que piensas si merece la pena. He tenido momentos en los que he estado a punto de dejarlo. Tenía sensaciones muy malas tras mi segunda lesión y dejé de disfrutar. En ese momento me lo planteé. El deporte no espera a nadie y es muy duro. Tenía claro que no me quería arrastrar. Uno de los motivos por los que yo me recuperé es por participar de nuevo con la selección"

Como conocedor del tema mental tras las recaídas por lesión... ¿Cuál es tu consejo para Ansu Fati?

"Mi opinión es que se tiene que rodear de su gente y hacer un impás. Tiene que olvidarse completamente del fútbol y centrarse solo en él. Él tiene mucha presión por todo lo que pasa en el club y eso al final crea ansiedad. Tiene que hacer borrón y cuenta nueva y rodearse de la gente que le quiere".

¿Es Bosnia el rival más asequible del grupo?

"Bosnia va a pelear por clasificarse seguro. Uno de sus mejores jugadores no juega porque está expulsado. Es un portero estilo Higuita. Bosnia lo hacía muy bien y creo que va a ser un rival muy duro".

¿Qué opinas de qué las selecciones europeas nacionalicen brasileños como si nada?

"Son selecciones que tienen más nombres y son veteranas, pero si me preguntas a mi sobre el tema nacionalizados eso no debería ser. Si se nacionaliza a golpe de talonario sin raíces desvirtúa un poco la competición. Hay que asumirlo. Prefiero que cada selección juegue con sus jugadores y que se siga fomentando la base. No nos centremos en eso. Hemos venido con el objetivo de intentar ganar cada partido y ver hasta donde nos llegan las fuerzas"

¿Cuál es la promesa que haces si ganas el Europeo?

"Si ganamos el europeo os llevo la camiseta de Lozano firmada. No son tan apetecibles como las palmeras de Borja, pero algo es algo".