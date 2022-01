La imagen del año: las jugadoras del Barça mantean a Virginia Torrecilla tras su regreso al fútbol

El regreso de Virginia Torrecilla a los terrenos de juego ha sido una grandísima noticia para todo el mundo del fútbol. Sin embargo, la mejor imagen de su regreso se ha vivido nada más terminar el encuentro de la Supercopa de España. Tras el partido, las celebraciones culés rápidamente dieron paso al protagonismo de Virginia en un gesto que queda ya para la historia.

Las futbolistas del Barça mantearon a la '14' del Atlético de Madrid, mostrando la buena salud que tiene el fútbol femenino en España. Ante las dificultades y trabas administrativas que pueda haber, siempre serán una familia unida que está pasando por unida que, además de pasar por un momento histórico en cuanto al juego, puede decir que ha dado una valiosa lección de vida.

Las primeras palabras de Virginia tras su regreso

"Me ha pillado por sorpresa todo: la primera convocatoria, estar aquí y redebutar contra el Barcelona. Es un regalo después de muchísimo tiempo. No es el redebut que había pensado tantísimas veces, pero no lo cambio por nada", dijo. "Hubiese sido un sueño volver a levantarla sana, después de todo. Ahora vamos en plazos cortos para intentar estar al mejor nivel lo antes posible", añadió.

"Un día me dijeron que no volvería a jugar a fútbol profesional. Después de casi dos años estoy aquí, redebutando contra el Barcelona. Me quedo con las personas, que no tienen que ver con el escudo y los colores, lo hemos visto ahora. Después de ganar, lo primero que han hecho las jugadoras del Barça ha sido mantearme antes de celebrar nada", concluyó.