Uno de los mejores jugadores del Barcelona, Jordi Alba acaba contrato en junio de 2020 y el propio lateral ya ha sugerido en varias ocasiones su intención por renovar ya. Sin embargo, el acuerdo no termina por concretarse y este sábado, ha vuelto a referirse a la cuestión tras la victoria ante el Celta: "Mi intención es quedarme aquí pero no depende de mí solo, al final depende del club y a esperar lo que piensa. Al final no solo vale con decir que soy un gran jugador y me quiero quedar aquí sino que lo que vale son los hechos y estoy dando todo para seguir y para seguir ayudando al Barcelona que es el club de mi vida".

A la pregunta de Adrià Albets sobre si se ha reunido su agente con el club ha sido claro: "Sí, pero no es fácil. Mi intención es quedarme (...) Por mis sentimientos y por las ganas que tengo de quedarme no hay que preocuparse, esto es cosa de dos". Pero eso sí, apunta: "Me queda poco tiempo, me queda un año".

Sobre la victoria que ha propiciado que el Barcelona acabe líder este año, se ha mostrado satisfecho: "Sobre todo portería a cero y es una victoria importante para seguir".