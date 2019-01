Ciudadanos prepara sus primarias con la ambición de triplicar el número de candidaturas respecto a 2015

La maquinaria electoral de Ciudadanos se pone en marcha este mes de enero. Según fuentes de la dirección del partido, está previsto que la primera Ejecutiva que se celebre tras las Navidades, es decir, la próxima semana, decida la fecha concreta de las elecciones primarias que la formación liderada por Albert Rivera convoca siempre que hay que elegir a los candidatos para unos comicios.

En este caso habrá primarias para elegir a los cabezas de lista municipales, autonómicos y también al número uno para el Parlamento europeo. En principio, la elección de los candidatos locales y regionales se podría celebrar a finales de este mes de enero y principio de febrero, ya que "lo más probable", según la dirección, es que se hagan en dos fines de semana diferentes, dado el elevado número de procesos que Ciudadanos prevé en esta ocasión.

Además, la idea de la dirección es que se celebren, por un lado, las primarias para las locales y regionales y, por otro, las europeas, "que podrían retrasarse", según fuentes del núcleo cercano a Albert Rivera.

Las primarias en Ciudadanos se celebran en aquellos municipios con más de 400 afiliados y, obviamente, donde haya más de un aspirante que quiera y pueda ser candidato.

Aunque no existe todavía un número concreto de candidaturas que se presentarán a las eleciones de mayo, la dirección tiene el deseo de triplicar las presentadas en los comicios de 2015. Entonces fueron unas 1.000 candidaturas, consiguiendo un total de 700 grupos en las instituciones.

Desde la secretaría de Organización de Ciudadanos se ha llevado a cabo un plan de expansión territorial que ha llevado al partido de Rivera a estar presente en todos los municipios de más de 5.000 habitantes de España y cubrir casi el 90% de la población española.

No obstante, fuentes de ese secretaría aseguran que "eso no representa" que se vayan a presentar candidaturas en todos los municipios donde Ciudadanos tenga estructura o afiliados. Las fuentes consultadas explican que su objetivo es presentar "buenos equipos, que estén liderados por los mejores, equipos preparados para gobernar y no vamos a presentar listas fantasma".

De momento sólo el responsable económico del partido, Luis Garicano, ha anunciado su intención de presentarse a las primarias para ser el candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas de mayo. Para el caso de las comunidades y ayuntamientos suenan algunos posibles nombres, como el de los diputados Toni Cantó y Félix Álvarez (Felisuco) para Valencia y Cantabria, respectivamente. Si ambos finalmente dan el paso y resultaran elegidos Rivera tendría que hacer una reestructuración del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados del que ambos son actualmente miembros.