El vídeo viral de las preguntas sin respuestas del líder de Vox

Santiago Abascal participó el pasado lunes en un desayuno organizado por el Club Siglo XXI donde varios asistentes le preguntaron por distintos temas de actualidad con la intención de conocer la posición de Abascal y de Vox sobre el tema. Ante una batería de preguntas, Abascal echó balones fuera. El vídeo editado del acto se ha hecho viral en Twitter por la actitud del líder de Vox.

No sé quién es el periodista, pero una cosa está clara: es periodista. Así se pone en evidencia a un líder político que no ha dedicado más de 5 segundos a reflexionar, básicamente, nada. pic.twitter.com/cclkFVU7rz — Manuel Arenas (@Manuel7Arenas) 17 de enero de 2019

Ante cuatro preguntas, Abascal no fue capaz de contestar asegurando que no estaba informado sobre esos asuntos. “La verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre eso”, respondió al ser cuestionado sobre la manipulación de embriones.

Otra pregunta apuntaba a sobre si habría que impedir que los inspectores de la Agencia Tributaria cobrasen más en función de lo que recaudasen “Pues es algo sobre lo que no he reflexionado hasta ahora que me lo pregunta”, señalaba Abascal.

Otros de los tema trataba sobre la idea de Macron de sacar adelante una ley de reducción de impuestos que atrajese a empresas londinenses ante el brexit. Una pregunta que acababa con un “Viva España” al que Abascal sí respondió. “Pues Viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta, pero lo otro si va a quedar sin respuesta porque creo que no es responsable que aventure una contestación sobre algo en lo que no he pensado más de cinco segundos”.

La última pregunta iba dirigida para Rocío Monasterio, responsable de asuntos sociales de Vox, pero se la trasladaban a Abascal, una pregunta sobre cómo simplificar las licencias de edificación. “Pues se la traslado a Rocío Monasterio y trataremos de darle una respuesta personalizada, anda que si contesto esto…”, remataba el líder de Vox en una intervención que se ha hecho viral en Twitter.

En el acto, Abascal sí que defendió la legalidad de las cuentas de su formación política y rechazó las acusaciones de haber obtenido fondos de manera ilegal. "Disfrutamos con la desesperación de intentar hurgar en el pasado de Vox e intentando encontrar algo sucio. Les animamos a que sigan", afirmó logrando el aplauso del auditorio.