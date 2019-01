El entrenador del Valladolid, Sergio González, dijo tras la derrota ante el Levante que parece que su equipo "molesta" en LaLiga y que está siendo muy perjudicado por el VAR, después de que este domingo se le anulara de nuevo un gol.

"Según parece que ha dicho el arbitro molesta la visión del portero, cuando lo que hay es una melé, es un chut y todos se giran, y nadie del Levante lo protesta. Parece que estamos molestando en esta liga. Somos el equipo al que siempre miran con un especial hincapié", indicó.

"El Levante ha hecho comunicado y ha surtido efecto. El error es manifiesto. El partido ha estado parado seis minutos y creo que el gol es claramente legal. Parece que seamos un conejillo de indias, nuestros goles siempre se anulan por matices", agregó.

"No sé si el club debería protestar, pero el comunicado del Levante les ha salido genial. No quiero que nos sirva de excusa, pero ese empate nos hubiera dado la vida y nos hubiera metido en el partido. Debemos dejar que sean los futbolistas y no los que están fuera del campo los que dictaminen los resultados. Todos los goles que metemos están siendo revisados", recalcó.

Pese a su enfado por esta acción, el entrenador reconoció: "En la primera parte no hemos estado bien. El Levante, a balón parado, son muy buenos, y así ha llegado su gol. En la segunda parte hemos comenzado bien y ese gol nos llenaba de energías y al Levante le generaba dudas. Pero el equipo lo ha seguido intentando, hemos tenido situaciones para empatar".

Tras esta derrota, el Valladolid se queda a un solo punto de la zona de descenso. "La realidad que tenemos es la de pelear por la salvación que es súper difícil pero tenemos capacidad y mimbres para poder conseguirlo", concluyó