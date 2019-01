La justicia italiana pide procesar a Salvini por secuestro en el caso de los migrantes de Catania

Ci riprovano.

Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia.

Non ho parole.

Paura? Zero.

Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani!#iononmollo #Diciotti

