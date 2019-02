Andrea Zarzuela recibió múltiples insultos machistas mientras arbitraba un partido de juveniles (Comarca de Jerez-Bornense Atlético, de la 4ª Andaluza juvenil) por parte de la madre de uno de los jugadores. "¡Tú eres una mujer, qué coño haces aquí, vete a fregar!", fueron las palabras que le profirió la mujer.

Ante ello, la árbitro publicó el pasado 3 de febrero un alegato contra el machismo en el fútbol y que ahora se ha vuelto viral en redes sociales. En ese partido, Zarzuela era linier y una de las asistentes fue expulsada tras proferir múltiples insultos.

"Qué vergüenza que tu hijo te dé una clase de educación desde el campo, ¿no “mamá”...?, qué vergüenza que tu hijo te diga: “cállate ya mamá, no insultes más a la linier”, ¿verdad “mamá”...?, qué vergüenza tener que echaros de un campo de fútbol porque no paráis de insultarme, qué vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que escuchar: “tú eres una mujer, qué coño haces aquí, vete a fregar!", comienza el mensaje de Zarzuela.

"Yo también tengo un padre y una madre"

"Todo esto ha pasado hoy en un partido de juveniles... Señora, señor, yo también tengo un padre y una madre y estoy segura que a ti no te gustaría que insultara a tu hijo cada minuto y lo hiciese sentir como una mierda, puesto que eso es lo que me habéis hecho sentir a mí hoy", explica.

"Pero esto no es todo, cuando se les invita a que abandonen el campo, la señora grita: “a esta la voy a esperar yo aquí, cuando salga la voy a hartar de palos. En fin... sigamos promoviendo la violencia, y después vete a una manifestación a defender a las mujeres. Hasta que todo esto no acabe, el mundo no irá mejor. Cada vez el fútbol da más asco... y que sepáis, señora y señor, que ni ustedes ni nadie vais a acabar con mi ilusión", concluye.

"¡Todos a una y a seguir remando junt@s!"

Después de que este episodio de machismo en el fútbol se diese a conocer, Zarzuela publicó otro mensaje en su perfil de Facebook agradeciendo le apoyo recibido. "¡Todos a una y a seguir remando junt@s! Gracias por todas las muestras de apoyo desde el día que sucedió y a todos los medios por hacer eco de esta trama que debemos erradicar. ¡Viva el fútbol", escribió