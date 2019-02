El Atlético de Madrid aprovechó la inercia ganadora tras su gran victoria ante la Juventus de Turín en la Champions para doblegar al Villarreal también por 2-0.

La principal noticia para el equipo de Simeone fue el estreno goleador de Álvaro Morata el cual pudo celebrar por fin un tanto después de que le fuesen anulados dos goles anteriormente (Real Madrid y Juventus).

Tras el partido, Morata atendió a beIN Sports, la televisión encargada de la retransmisión del encuentro, y bromeó sobre este asunto: "Es verdad que he estado bromeando un poco con los compañeros pero bueno, la verdad es que hasta que no he visto que todos los árbitros que había en el campo estaban dando gol no lo he celebrado tanto".

