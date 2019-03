Lo que pasa cuando eres un diputado sin permiso de paternidad ni maternidad

No se cansan de repetirlo. Pablo Iglesias e Irene Montero han cogido los permisos de maternidad y paternidad para dar ejemplo. Por aquellos que no lo pueden hacer. Para dejar claro que la corresponsabilidad es un cambio necesario que ha llegada para quedarse. Aparcando los clichés que aún perviven. Telarañas solidificadas en estructuras fijas que comienzan a moverse. Lentamente. Aunque más rápido que las normas del propio Congreso y el Senado. A diferencia de los concejales, que también son cargos electos, congresistas y senadores no tienen derecho a disfrutar de los permisos de maternidad y paternidad.

La razón es que no están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social, sino al Especial. Por ahora no se ha articulado ningún mecanismo para que esto cambie, aunque la realidad es que los diputados suelen contar con la comprensión de su grupo parlamentario para disfrutar de los permisos que les corresponderían si así lo deciden. Solo tienen que comunicarlo y solicitar el voto telemático. Lo hacen de forma habitual aunque las cámaras parlamentarias carecen de normas al respecto. Como si estos políticos no tuvieran hijos nunca.

Irene Montero, en una imagen del pasado mes de enero cuando regresó de su permiso de maternidad. Su primer acto fue un encuentro feminista. / GETTY IMAGES

Alberto Garzón (IU): "No quería perderme el parto"

“Cuando faltaba muy poquito para el nacimiento de Olivia mi pareja y yo, que somos de Málaga, preparamos todos los documentos para hacer una petición a la mesa del Congreso para que nos permitiera tener los días equivalentes a lo que sería el derecho reconocido para el resto de trabajadores que en este caso eran las cinco semanas de rigor. La mesa me contestó con el día concreto que tenía que volver”, explica el diputado de Unidos Podemos y líder de IU, Alberto Garzón. Junto al escrito aparecía una cláusula en la que se explicaba que cabía la ampliación de los días.

No hay un régimen establecido y todo depende de una negociación bilateral. Garzón explica que lo utilizó una semana antes del nacimiento ante la posibilidad de que se adelantara. No quería jugársela con un viaje a Madrid y perderse el parto. Pidió con tiempo el voto telemático porque era necesario instalar un programa personal para garantizar la seguridad. Garzón opina que existe un problema estructural al estar los diputados adscritos a un régimen especial de la Seguridad Social. Por lo tanto, tampoco tienen derecho a prestación por desempleo y depende de un acuerdo político. “Esto lo hace más arbitrario y discrecional, aunque por ahora se apuesta por mantenerse en línea con lo que se aprueba para el resto de trabajadores. Dentro del abanico de posibilidades, se pactan otras condiciones según la situación singular de cada uno como en el caso de Irene y Pablo", afirma.

Alberto Garzón, portando a su hija Olivia. / Instagram

Isabel Rodríguez (PSOE), un ejemplo del cambio real

Puede que Isabel Rodríguez, diputada del PSOE, sea el reflejo de un cambio en la mentalidad social que también se refleja en el Congreso. En su segunda maternidad pidió el voto telemático y bajó su actividad durante 16 semanas. Unos años antes, en 2013, cuando fue madre por primera vez solo lo hizo ocho semanas. “Con nuestras actitudes damos ejemplo al resto”, explica Isabel que solo acudió al Congreso para votar la moción de censura al gobierno de Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. “Allí me llevé a mi bebé de tres meses. Mi marido estaba con ella en mi despacho porque aún estaba con lactancia”, explica. Los años que estuvo en la dirección del grupo recomendaba a padres y madres a disfrutar de ese pseudo permiso completo.

Hay mucho por hacer. La conciliación tiene que ver con los horarios, con las facilidades de las empresas o con el número de plazas en las escuelas infantiles públicas. “Me parece importante que nos pongamos de acuerdo para cambiar estructuras, legislación laboral y fiscal y apostar por nueva política social que tenga esta perspectiva”.

La diputada socialista Isabel Rodríguez dando de mamar a su bebé de tres meses en su despacho el día de la moción de censura a Rajoy. Al fondo se ve la nube de periodistas a la entrada del Congreso. / CADENA SER

Aunque conocía las estadísticas, Isabel explica que hasta que no fue madre no fue consciente de todas las dificultades que entraña equilibrar la vida en todas sus facetas. Eso le hizo afrontar la responsabilidad que tienen los cargos públicos para cambiar realidades.

“Hay que hablar de permiso, no de baja”

La secretaria de feminismos y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón, defiende la necesidad de que los diputados sean personas “ancladas en vidas” porque conocer la realidad les va a permitir “legislar para la gente”. Insiste en desterrar el término baja al hablar del permiso de maternidad o paternidad. Una denominación arrastrada de la época en la que no existían los permisos, solo bajas laborales tras dar a luz como si se tratase de una enfermedad.

Cree que es el momento de abrir un período de reflexión sobre los permisos de maternidad y paternidad en el Congreso, una institución que tiene formas de funcionar heredadas de una época en la que solo había hombres en los escaños. “Tenemos en voto telemático, pero no hay sustitución”, recuerda. Por eso habla Castañón de abrir las ventanas del Congreso para que entre el aire. “Somos unos privilegiados, pero eso no quita para que la enfermería sea uno de los lugares más visitados de la cámara”, cuenta.

María Eugenia Romero (PP): "Mi embarazo fue de riesgo"

La escuela infantil del Congreso, abierta hasta las 9 de la noche La escuela infantil del Congreso se abrió en septiembre de 2006 para el personal de la Cámara y diputados. No hay una edad mínima y se puede llevar a un bebé recién nacido y hasta que cumpla los 3 años. Su precio es el mismo que una pública de la Comunidad de Madrid, 150 euros. Cuenta con 50 plazas. La escuela abre a las 8 de la mañana y cierra a las nueve de la noche.

María Eugenia Romero es diputada del PP. Después de tener a sus dos hijos, uno en 2013 y otro al año siguiente, disfrutó de su permiso de maternidad durante 16 semanas, lo estipulado por la ley aunque los diputados no tengan derecho. "Fueron embarazos de riesgo por mi edad y el médico no me dejaba viajar ni en avión ni en AVE así que tuve que pedir el voto telemático". Romero vive en Tomares, un pueblo de Sevilla y viaja a Madrid de martes a jueves para participar en los plenos del Congreso. "Mi marido tiene horario europeo en su trabajo así que se puede encargar de los niños", explica. No considera que sea necesario regular los permisos en el Congreso porque de hecho ya se disfruta de ellos. "La costumbre hace la norma", aclara como abogada.

Desde el PP explican que son partidarios de facilitar la conciliación en todos los ámbitos, incluida la cámara baja. Aseguran que implicar a los hombres en los cuidados de los hijos es fundamental para continuar evolucionando como sociedad. Y que trabajan para ampliar este derecho hasta equipararlo con el de maternidad.

Guillermo Díaz (Cs): “Le pido a mi mujer que me mande muchas fotos”

Guillermo Díaz es diputado por Ciudadanos y padre de un bebé de 7 meses. “Es el primero. Impacta por todos lados. No pensé que me lo pudiera pasar tan bien con un niño tan chico”, confiesa. A caballo entre Málaga y Madrid, han mantenido la estructura familiar en la ciudad andaluza. “La política es algo temporal”. La historia de muchos diputados. Su hijo va a la escuela infantil desde los 5 meses. “En el Congreso no hay una baja establecida como tal porque nuestra representación no es delegable; pero sí hay facilidades para hacer el voto telemático y bajas bastante la actividad”, explica. Su hijo nació en julio, un mes el que viajó dos veces a Madrid.

El diputado de Cs, Guillermo Díaz con su bebé. / CADENA SER

En agosto, se quedó con su familia en Málaga hasta que recuperó el ritmo habitual en septiembre. No le hizo falta pedir el voto telemático. “Las primeras veces me daba un poco de neura estar alejado. Pero es verdad que con las vídeo llamadas se lleva mejor. Le pido a mi mujer que me mande muchas fotos. Nos ponemos muy pesados y se las enseñamos a todo el grupo parlamentario”, cuenta. De los 32 diputados que tiene Ciudadanos en el Congreso, tres fueron padres primerizos. “Todos se han volcado, desde el propio Albert Rivera hasta los técnicos del grupo de los niños que han ido llegando”, asegura. También del resto de parlamentarios. “Ser padre es una experiencia bonita que une a todo el mundo”.

“Es una aberración que te miren mal en el trabajo por tener un hijo”

Guillermo cree que los diputados deben de ser un ejemplo de implicación. “Todo el mundo sabe que estás en uno de los papeles más importantes de tu vida. No sé cómo era antes, pero he notado en el Congreso normalidad y facilidades dentro de que nuestra vida no es fácil, pero sería muy hipócrita quejarnos”, admite. Por eso es partidario de que se ponga “negro sobre blanco” en el reglamento del Congreso lo que sucede de facto. “Aunque lo hagamos en la práctica hay que regularlo, en eso hay consenso, aunque ya habrá que esperar a la siguiente legislatura”.

“Que en un trabajo se persiga a alguien o se mire mal por el hecho de tener un hijo es una aberración. Hay que erradicarlo. Aunque creo que es cada vez una conducta más residual. Hay que cambiar la ley de autónomos para que un padre o madre pueda aspirar a tener un permiso como el resto”, asegura convencido el diputado de Ciudadanos. La conciliación es una tarea complicada, que lo sea más o menos dependerá de la capacidad de la sociedad para cambiarlo en el día a día y de la voluntad política para impulsarlo.