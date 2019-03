Ana Peleteiro: "Sabía que si no pensaba en el pie podría hacer lo que quisiese"

Ana Peleteiro se proclamó este domingo campeona de Europa tras batir el récord de España y llevarse el oro en la final de triple salto en los europeos de atletismo. La atleta gallega pasó por Carrusel Deportivo tras la final.

"Los nulos es una cosa que entrenamos cada día, sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabía que el segundo salto había sido muy bueno. En estas competiciones tan rápidas hay que aprovechar bien los saltos. Estamos todas sofocadas, no tenía saliva. Vi a mi entrenador, le dije lo que tenía que hacer y lo hice. Estoy muy feliz", explicó.

"Pensé que era muy buen salto pero no sabía que era de 14' 70 y pico. Me sorprende porque es una marca personal, pero sé que estaba bien. Aunque viniese de lesión, sabía que si no pensaba en el pie podría hacer lo que quisiese", dijo.

Cuando le preguntaron de quién se acordaba tras ganar la medilla, Peleteiro dijo que "me viene a la mente todo el trabajo que hay con mi entrenador, todas las personas que directa o indirectamente han ayudado a mi resurgimiento. Luego mi madre, mi padre, mi familia, mi chico... a todos los que están todos los días, no sólo cuando se gana y se tiene medalla".