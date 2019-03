Críticas a Miguel Bosé por defender las pseudociencias y criticar a Sánchez por "venderse a las farmacéuticas"

Miguel Bosé no sale de una polémica para entrar en otra. El cantante, que había sido noticia en los últimos días por sus comentarios con respecto a Venezuela, Nicolás Maduro o la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha generado bastante revuelo en las redes sociales por un mensaje publicado en Twitter en contra de la campaña lanzada este fin de semana por el Gobierno de España acerca del peligro de las pseudociencias.

En el vídeo publicado por los ministerios de Sanidad y Ciencia se puede ver a una mujer que entra a una tienda para reparar un teléfono móvil. Sin embargo, el dependiente comienza a realizar una especie de rito sobre el dispositivo. Es entonces cuando una voz en off se pregunta lo siguiente: "Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud?".

Miguel Bosé ha reaccionado a la campaña contra las pseudociencias con un mensaje en el que critica a Pedro Sánchez por "venderse al lobby de las farmacéuticas". El mensaje rápidamente se ha convertido en Trending Topic en Twitter y ha sido objeto de numerosas críticas por parte de muchos usuarios, ya que según varias asociaciones, al año se producen en España casi 1.500 muertes por culpa de las pseudociencias.

"Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a los grandes restaurantes! No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?", dice Bosé en el polémico tuit.

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 2 de marzo de 2019