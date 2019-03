Mourinho: "El Real Madrid es el club más icónico del mundo, tienen 13 Champions"

José Mourinho ha concedido una entrevista en beIN Sports de Inglaterra para analizar su situación actual y, sobre todo, su pasado y su futuro. Evidentemente en dicha entrevista ha hablado sobre todo del Real Madrid.

"Yo lo he dado todo en cada club en el que he estado. Tú podrías decir que hice un buen trabajo en el Real Madrid, que gané esto y aquello pero que no gané la Champions y que por ello siento que no terminé mi trabajo, pero yo no siento eso", comentó.

Reconoció que el mejor sentimiento que ha tenido como entrenador fue cuando volvió al Chelsea. "Te genera una gran sensación que un club te quiera por segunda vez. Es lo que sentí cuando el Chelsea me llamó por segunda vez. Cuando tú llamas a un entrenador por primera vez puedes pensar luego que no era lo que esperabas de él u otras cosas similares, pero cuando te llaman por segunda vez ya te conocen y por tanto realmente quieren tu trabajo"-

También valoró el buen trabajo del Real Madrid tras su marcha en la Champions. "El Real Madrid ha hecho algo realmente extraordinario en Europa en los últimos cinco años, si incluyes mi etapa son siete semifinales en siete años, es realmente increíble. Pero en las competiciones que son un maratón, como la Liga, que son de más regularidad, sólo han ganado dos Ligas en los últimos once años".

También comparó la Champions con las competiciones domésticas. "Cualquier jugador te diría que "El dorado" es ganar la Champions League. Esta temporada el Real Madrid no está haciendo una gran temporada, aunque no ganasen la Champions la habrían ganado cuatro veces en seis años, seguiría siendo increíble".

Por último habló de la opción de regresar al Real Madrid. "¿Si volvería a un club en el que he estado antes? Si pienso que es el club ideal, que tiene la estructura ideal y que tiene las ambiciones necesarias, no tendrían ningún problema. El Real Madrid es el club más icónico del mundo, tienen 13 Champions".