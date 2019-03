La historia de Zinedine Zidane es inevitablemente una historia de talento, pero el francés ha sacado a la luz la parte oculta de su éxito: el sacrificio. "Descansé bien, no hice el idiota alrededor de los bares, sólo bebía agua y realizaba estiramientos. Di todo para convertirme en el mejor jugador posible, tenía que hacerlo a toda costa. Así es como haría a mis padres felices", ha apuntado en la publicación OTRO.

Y es que Zidane confiesa que no era el mejor en los estudios: "Lo tuve claro desde el principio, mi único deseo era jugar al fútbol, pero tuve dificultades en la escuela. Yo sabía muy bien que no tenía una actitud ideal. Entonces un día ellos me dijeron: 'Sabemos que tienes algo en mente, así que haz lo que quieras'. Una vez que obtuve el permiso de mi padre y de mi madre, me centré en darlo todo para conseguir lo que quería. Al llegar a Cannes vi a esos profesionales entrenar y me dije: 'Quiero hacer esto'. A partir de ese momento hice todo para convertirme en el mejor".