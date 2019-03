Vox incluye al portavoz de la Fundación Francisco Franco entre sus financiadores

12 de octubre de 2018. El entonces presidente de Vox en León, Carlos Portomeñe, habla por teléfono con su secretario general provincial, José Carlos Rúa, anunciándole buenas noticias para el partido. En la conversación, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Portomeñe asegura haberse reunido con el portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco para tratar el tema de la financiación de Vox.

“He recibido la llamada del millón -asegura Portomeñe- me ha llamado Jaime Alonso, de la Fundación Francisco Franco, que es natural de León. Hemos quedado y me ha dicho que está con nosotros absolutamente y que nos va ayudar, porque como a nosotros, le preocupa lo de la financiación y lo tiene muy claro… me ha dicho que hay que dar un paso más. Ha quedado muy contento conmigo y ha dicho que va a dar buenos informes a Madrid”.

“Alonso habla con Abascal tres veces al día”

El presidente de Vox León pide entonces a su subordinado que guarde la reserva sobre la colaboración de Jaime Alonso con el partido. “Que esto no salga de aquí. Te pido discreción sobre este asunto” dice Carlos Portomeñe a José Carlos Rúa.

“Jaime Alonso es un tío con línea directa con el partido en Madrid” continúa Portomeñe. “Habla tres veces al día con Abascal y de hecho le ha dado mi teléfono Enrique Cabanas [gerente de Vox y vicesecretario de presidencia del partido]”. Al secretario general de Vox en León, José Carlos Rúa, no le sorprende el acceso directo de Jaime Alonso a la cúpula de Vox: “Claro, siendo de la Fundación Francisco Franco, lógicamente …” responde.

“Alonso nos va ayudar económicamente y no estoy dispuesto a renunciar a esas ayudas”

Tres meses después de la anterior conversación, los seis miembros del Comité ejecutivo provincial de Vox en León mantienen una acalorada discusión en el chat oficial de whatsapp que utiliza el órgano provincial. Es el 22 de enero de 2019. Dos miembros de la ejecutiva manifiestan sus quejas sobre el aumento de afiliados de Vox León que provienen de Fuerza Nueva y que se declaran próximos a la Fundación Francisco Franco. “He detectado nuevos afiliados que vienen del palo de Franco o Fuerza Nueva… Y esto es Vox”, escribe uno de ellos.

Carlos Portomeñe, en su calidad de presidente provincial confiesa entonces a su ejecutiva que el portavoz y patrono de la Fundación Franciso Franco está colaborando con el partido. “Jaime Alonso nos va ayudar en la parte económica, algo fundamental para la campaña” escribe Portomeñe. Sin embargo el líder de Vox en León asegura que el portavoz de la Fundación Francisco Franco no está pidiendo nada a cambio de su ayuda económica: “Jaime no impone nada sólo propone (…) No estoy dispuesto a renunciar a ayudas que considero pueden ser muy valiosas”, añade.

Carlos Portomeñe, en su calidad de presidente provincial confiesa entonces a su ejecutiva que el portavoz y patrono de la Fundación Franciso Franco está colaborando con el partido / Cadena SER

Otro miembro de la ejecutiva pregunta entonces “¿Y casualmente viene gente diciendo públicamente que estuvieron en Fuerza Nueva y otros grupos marginales?”.

El presidente provincial de VOX responde diciendo: “Eso es algo que no podemos controlar. Cada uno tiene su pasado (…) Y sí, Jaime Alonso está ayudándonos a poder llegar a muchos sitios que por nosotros mismos lo tenemos complicado”.

Conversación entre miembros de la ejecutiva de Vox León / Cadena SER

Dos semanas después de esta conversación, el pasado 6 de febrero, toda la ejecutiva provincial fue destituida pero el presidente provincial, Carlos Portomeñe, continuó en su puesto.

El portavoz de la Fundación Francisco Franco: “Ni afirmo ni niego”

El portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco (hasta el 2016 era además su vicepresidente) ha asegurado a la SER que no va revelar si es o no donante de Vox. “Yo ni afirmo ni niego. Yo eso se lo doy a Hacienda y Hacienda es la única que puede saber lo que yo hago con mis cuentas (…) creo que tengo derecho a que nadie sepa en qué me gasto mi dinero en mi vida privada” ha dicho Jaime Alonso en conversación con la Cadena SER.

Vox cesó el sábado al presidente de Vox en León

El pasado sábado, 23 de marzo, Carlos Portomeñe fue cesado de su puesto de Presidente de Vox en León, según ha confirmado a la SER su sustituta en el cargo Elena Merino. Desde el departamento de prensa de Vox se han negado a responder al ser preguntados por el motivo de la destitución de Portomeñe. Se da la circunstancia de que fue precisamente el pasado sábado cuando la SER trató de recabar la versión de los implicados en las conversaciones, incluyendo al propio Portomeñe.

El póker de ases de Jaime Alonso Pedro Jiménez El camino de este financiador de Vox se ha cruzado con el de Mario Conde, la Fundación Francisco Franco, Manos Limpias y ahora con la formación de Santiago Abascal El nombre de Jaime Alonso va indisimuladamente ligado al de Mario Conde. Alonso, abogado, ha sido y es uno de los más estrechos colaboradores del expresidente de Banesto que fue condenado a 20 años de cárcel por apropiación indebida, estafa y falsedad por el agujero de la entidad bancaria que presidía. Amigo íntimo de Conde, fue una de las personas que aportó dinero en el verano de 2016 para que el banquero pudiera saliera en libertad provisional cuando la Audiencia Nacional volvió a llamar a su puerta por un presunto delito de blanqueo de capitales que finalmente fue archivado. Jaime Alonso es uno de los patronos de la Fundación Francisco Franco de la que ha sido vicepresidente ejecutivo entre los años 2011 y 2016. En la actualidad ocupa el cargo de portavoz. Alonso es quien ha conectado a la fundación para honrar al dictador primero con Manos Limpias y ahora con Vox. Y es que Jaime Alonso ha sido también asesor jurídico del pseudosindicato Manos Limpias cuyo líder, Miguel Bernad –antiguo dirigente del Frente Nacional- está acusado de los delitos de extorsiones y estafas por los que la fiscalía le pide 25 años de prisión.