"La mía es una experiencia que no está nada vinculada al teatro clásico español, nunca he hecho ni interpretado una obra del Siglo de Oro, lo conozco, lo he visto y me gusta, pero mi recorrido es otro", dijo el pasado miércoles Lluís Homar en su presentación a los medios como nuevo director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC). La directora general del Inaem, Amaya de Miguel, que eligió su proyecto entre los cuatro finalistas, justificó su decisión por "su trayectoria, su solidez, su talento, su capacidad de gestión al frente del Teatre Lluire y, sobre todo, por su proyecto, que creo que es ilusionante, innovador y por entender que la CNTC no es una compañía de autor, sino la compañía nacional del estado español y entender que había que darle continuidad".

Sin embargo, las bases del concurso público convocado por el Inaem establecen entre sus requisitos el siguiente: "Presentar un curriculum vitae pormenorizado, donde se acredite su trayectoria y experiencia artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro".

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el Inaem para saber su posición acerca de un posible incumplimiento de las bases por parte del proyecto presentado por Lluís Homar. Una portavoz del organismo que dirige Amaya de Miguel, señala que "Lluís Homar es un gran conocedor del teatro clásico, incluido el Siglo de Oro, del que afirmó que hasta ahora no había dirigido o interpretado una obra, pero sí es conocedor como hombre de teatro con una larga y celebrada trayectoria".

El Inaem también se niega a hacer público el proyecto de Lluís Homar, a pesar de que se solicitó en la rueda de prensa de la semana pasada y esta emisora ha vuelto a pedirlo. La misma portavoz del Inaem explica que "se hará público en la página web de la CNTC como Plan Director a partir de septiembre, cuando Lluís Homar acceda a su cargo".

Por su parte, la sección sindical de UGT en el Ministerio de Cultura ha publicado un comunicado en el que solicita al Inaem las actas de la reunión del Consejo Artístico del Teatro -“en consecuencia con la política de transparencia de la que presume este Gobierno”- en “las que conste la discusión y acuerdo” sobre la elección del proyecto seleccionado para dirigir la CNTC. En el mismo comunicado, el sindicato cuestiona también que dicho proyecto se ajuste a las bases del concurso partir de los requisitos publicados en sus bases. El sindicato dice que “recoge el malestar que existe en el mundo cultural que ha generado esta decisión unilateral, que vulnera la propia convocatoria del proceso selectivo y los principios del Código de Buenas Prácticas del Inaem”

El peso de Shakespeare o Molière en el objetivo y fines de la CNTC

Los estatutos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico son claros sobre el peso que la CNTC concede al repertorio clásico universal y señalan que "La CNTC tiene como misión recuperar, conservar, revisar y difundir el patrimonio teatral español anterior al siglo XX, con especial atención al Siglo de Oro, pudiendo abordar, asimismo, de manera ocasional, el repertorio clásico universal".

También se especifica que los fines de la Compañía "se fundamentan en la investigación, estudio y reinterpretación de nuestra tradición teatral, así como en la búsqueda de la formación especializada en la representación de los clásicos, en la que ocupará un lugar destacado la prosodia del verso clásico".

"De este modo", prosigue el artículo dedicado a sus fines y objetivos, "la CNTC, como compañía de repertorio, garantizará la divulgación del teatro clásico español, tomando como eje fundamental de su programación el teatro barroco español, e impulsará su difusión nacional e internacional, en un marco de plena autonomía artística y creativa".

Apoyo a Homar, malestar sobre el proceso

Ninguna de las fuentes consultadas por la Cadena SER cuestiona la trayectoria y valía profesional de Lluís Homar, pero sí la poca transparencia del proceso y la sospecha de que lo que es un concurso público sobre el papel haya podido convertirse en una designación directa en la práctica.

El director de escena Mariano de Paco presentó un proyecto para dirigir el Clásico, aunque fue descartado y no pasó a la fase de entrevistas. De Paco cree que "habría que estudiar las bases de la convocatoria para ver si el proyecto de Lluís Homar se adecua a las mismas". De Paco reconoce que no se especifica teatro clásico "español" en el requisito que se establece en las bases, pero alude al incumplimiento de un principio de igualdad en relación a los otros 13 candidatos, una igualdad que no se cumpliría si el resto de candidatos y finalistas hubiera aportado entre sus méritos, la trayectoria y experiencia en teatro clásico español y del Siglo de Oro de al que carece Homar. De Paco reclama "mayor transparencia en el proceso" y que se publique el proyecto ganador y los otros tres proyectos finalistas, además de los nombres de todas las personas que han presentado un proyecto al concurso.

El actor y el director de escena Ernesto Arias dice no poder pronunciarse sobra la idoneidad o no de Lluís Homar para dirigir de la CNTC porque "desconozco su proyecto", pero sí estima que "debería haber mayor transparencia en el proceso y que fuera publicado su proyecto, y opino lo mismo sobre este concurso y cualquier otro".

Por su parte, Eduardo Vasco, director de escena y director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico entre 2004 y 2011, opina que "el mundo del teatro clásico es muy endogámico, somos pocos, y que sea Lluís Homar quien dirija la CNTC es muy buena noticia porque trae una mochila estupenda".

Sin embargo, Vasco es crítico con el proceso: "Que sea la directora general, Amaya de Miguel, quien tenga la última palabra y seleccione al candidato entre los cuatro finalistas convierte el concurso en una elección política, pero la exime de la responsabilidad que tendría si el nombramiento fuera por designación directa, sin concurso".

Vasco se ha mostrado crítico con la fórmula del concurso público en otras ocasiones. Hace unas semanas, en el Teatro de la Comedia, donde presentaba su puesta en escena de 'Entre bobos anda el juego' de Francisco de Rojas Zorrilla, declaró: "Los concursos públicos son una estupidez, acaba decidiendo el director general, como antes, pero con un truqui y una especie de coartada que se han montado que exime a los políticos de su responsabilidad: definir la política teatral de un país, para eso se les ha elegido. Ya vale de estupideces (...) ¿Nadie se atreve a decir esto? Vamos a ser sinceros, todos sabemos cómo funciona esto. Que conste que yo no me voy a presentar ni tengo ningún interés".