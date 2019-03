Kanté, sobre el interés del Madrid: "Incluso si me llama Zidane, no es importante"

N'Golo Kanté ha sido claro. Desde el regreso de Zidane al banquillo blanco, muchos nombres suenan para el futuro del Real Madrid. No obstante, el internacional francés ha sido muy contundente al respecto: "Incluso si me llama Zidane, no es importante".

El jugador francés dijo, según informa el portal francés Le 10s Sport, que "hoy en día estoy en el Chelsea, lo que se dice en otros lados no es importante". Kanté tiene contrato con los 'blues' hasta 2023.

"¿Incluso si Zidane me llama? No, no es importante. Estoy en el Chelsea y estoy centrado en ello", explicó. El jugador francés confirmó su buen estado en el partido de clasificación de la selección francesa ante Moldavia.

Francia se pasea ante Moldavia

Francia se deshizo sin apenas dificultades de una pobrísima Moldavia (1-4) con tres goles en los primeros 45 minutos y, de esa forma, arrancó con buen pie la fase de clasificación para la Eurocopa.

Griezmann, muy criticado por su bajo rendimiento ante la Juventus, dejó atrás las dudas con un buen partido, ya que abrió el marcador y dio el pase del segundo gol. A su vez, Varane también acalló los insistentes rumores sobre su posible salida del Real Madrid con un tanto de cabeza, mientras un jugador que sueña como posible fichaje del equipo blanco, Pogbá, se mostró muy activo todo el partido, aunque el faltó marcar. También marcó Mbappé, aunque a la estrella del PSG se le vio menos acertado y más acelerado que en otras ocasiones.

Fue un partido inédito en la historia del fútbol europeo, ya que franceses y moldavos, que se independizaron tras la caída de la URSS en 1991, nunca se habían enfrentado a lo largo de su historia.