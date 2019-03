Theresa May reúne a su Gobierno en una nueva semana clave / ()

La semana comienza agitada en Reino Unido con un Consejo de Ministros convocado para este lunes y dos reuniones para definir la estrategia del brexit a partir de ahora.

La reunión se produce entre peticiones de todos los sectores políticos para que May dimita, algo que también se plasma en las portadas de los principales diarios británicos el Sun y el Times lo reclaman. La marcha de May sería, según The Times, la condición de los euroescépticos conservadores para que apoyen un acuerdo.

No está claro que ese pacto, que ha sido rechazado dos veces, se vaya a volver a presentar a votación a lo largo de la semana. Theresa May no lo hará si constata que no tiene los votos suficientes.

Entre tanta confusión se suma otro debate en la Cámara de los Comunes con una moción neutra del Gobierno y las siete enmiendas que han presentado los diputados. Lo que quiere el Parlamento es tratar de tomar el control del brexit tras la multitudinaria manifestación de este sábado con un millón de personas pidiendo un segundo referéndum y la petición al gobierno que ya supera los cinco millones de firmas

Nada está decidido la crisis está en marcha y nadie tienen ni idea del rumbo que puede tomar la semana, otra más en la tensa situación que vive el Reino Unido.