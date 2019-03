El 92% de las asesinadas por violencia machista en 2019 no había denunciado

La de Loeches es la víctima número 13 de violencia machista en lo que va de 2019. El pasado año por estas fechas la cifra de mujeres asesinadas era de cinco. La cifra es más del doble en un momento en el que las políticas contra la violencia machista se han colocado en el centro del debate electoral debido a los argumentos de Vox para derogar la ley contra la violencia de género y para negar una violencia letal que ha repuntado en este 2019.

Además, hay que destacar que solo una de las trece mujeres asesinadas este año habia denunciado malos tratos por parte de su pareja. El 92% no habia pedido ayuda. Nunca este porcentaje habia sido tan elevado. "Se minimizan los hechos. Ellas creen que no es para tanto. En otras ocasiones no se denuncia por miedo y por temor a represalias. Otras por vergüenza, porque no quieren que su entorno conozca que es víctima de hechos de estas características. Otras veces no se denuncia porque tienen dependencia económica e incluso en ocasiones las mujeres se culpabilizan", explicar a la Cadena SER la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop.

Con estos datos, Llop considera inadmisible que se hable de denuncias falsas, "un debate falaz que los lideres de la extrema derecha de Vox se dedican a resucitar y difundir para negar que exista violencia de genero" cuando los datos ofrecidos por la Fiscalía desmienten el discurso del partido de Santiago Abascal: solo el 0,01% de las denuncias por violencia machista son falsas.

El teléfono 016, de información y asistencia, es gratuito y absolutamente confidencial. Solo hay que tener la cautela de borrar la llamada de la memoria del teléfono desde el que se ha efectuado.

Los servicios sociales acogen a los hijos del matrimonio La Mancomunidad de Servicios Sociales del Este de Madrid se ha hecho cargo de la hija de 11 años del matrimonio cuyos cadáveres fueron hallados este lunes en Loeches (Madrid), que fue la que avisó del suceso, investigado como un posible asesinato machista, mientras que el otro hijo de la pareja, de cuatro años, está bajo custodia de familiares. Así lo ha confirmado el alcalde de Loeches, Antonio Notario, quien acudido al lugar del crimen para interesarse por lo ocurrido y mostrar "la más absoluta repulsa y consternación" del municipio por este caso. Los primeros indicios apuntan a que el hombre, de 48 años, pudo asesinar a puñaladas a su mujer, de 39, para posteriormente cortarse las venas, cuando se encontraban los menores en la vivienda, según han indicado fuentes de la investigación. Fue la hija mayor del matrimonio, de 11 años, la que avisó de que sus padres podían estar muertos en su domicilio de la calle José Sanclemente Rey. El alcalde ha confirmado que no constaba ninguna denuncia por violencia de género por parte de la fallecida, que había llegado al pueblo hacía aproximadamente un año, mientras su pareja era vecino desde hacía tres o cuatro meses. El matrimonio, de origen peruano, tenía una hija de once años y otro niño de cuatro.