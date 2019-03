'Bake Off' huye de 'MasterChef' y salta al domingo

'Bake Off: el gran pastelero' tiene nuevo día de emisión. Mediaset España ha anunciado que la nueva cita con el concurso culinario de Cuatro será el próxmo domingo, a partir de las 21:30 horas.

Se trata del segundo cambio que sufre el espacio presentado por Jesús Vázquez tan solo tres semanas después de su estreno. Cabe recordar que empezó sus emisiones en miércoles, pero el grupo de comunicación decidió mover el programa al martes tras dos pases para evitar un enfrentamiento directo contra 'La Voz' y 'Gran Hermano DÚO'.

Ahora, Mediaset ha optado por una nueva reubicación para huir del estreno de la séptima edición de 'MasterChef' el martes 26 de marzo. Se trata de un movimiento lógico por dos motivos. Primero, Cuatro quiere proteger una producción que está cosechando unos índices de audiencia que están muy encima de su media mensual. Segundo, 'Bake Off' y el programa de La 1 comparten temática, están dirigidos al mismo público y tienen unas dinámicas casi idénticas. Sin embargo, el formato de Cuatro tenía todas las de perder en este particular duelo dado que 'MasterChef' es un espacio más que testado por TVE, con siete temporadas de éxito, además de otras seis de 'MasterChef Junior' y tres de 'MasterChef Celebrity'.

Así es 'Bake Off: el gran pastelero'

Doce aspirantes no profesionales compiten por convertirse en el mejor pastelero amateur de nuestro país en 'Bake Off España: El Gran Pastelero', adaptación española del fenómeno internacional 'The Great British Bake Off' que conduce Jesús Vázquez en Cuatro.

Producido por BoxFish, los participantes del concurso deberán poner todo su talento y esfuerzo para emocionar y convencer con sus propuestas culinarias a un exigente jurado formado por tres expertos en pastelería: Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro. Todo ello para alzarse con el triunfo final, recompensado con un premio de 50.000 euros y la posibilidad de publicar su propio libro de recetas.

En cada entrega de 'Bake Off España', que se desarrollará en una gran carpa situada en un idílico enclave rodeado de naturaleza, los aspirantes tendrán que afrontar tres fases diferentes, recibiendo en algunas de ellas la ayuda de diferentes invitados.