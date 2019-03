DIRECTO | Declaran los guardias civiles del 20-S: "Si salís con las cajas os matan"

Alberto Pozas

"Lo único que sufrí es un daño moral en el sentido de las amenazas que sufrí, no sé si me insultaron porque fui a cumplir una orden judicial o porque era Guardia Civil, lo que me ha quedado es cómo me miraban, no sé si por desprecio o por odio, pero a mi nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido y a día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran del pueblo, se habían comportado como delincuentes", lamenta el agente.