Las dudas de Pau Gasol sobre su llegada a la NBA: "Sentía que no estaba listo"

El 27 de junio de 2001, Pau Gasol fue elegido en la noche del draft de la NBA por los Atlanta Hawks. Esa noche comenzó el largo viaje americano del mejor jugador español de la historia. Dieciocho años después, Gasol ha recorrido su carrera en el podcast del periodista Adrian Wojnarowski y ha recordado las dudas con las que vivió su desembarco en la NBA. “Cuando me subí al avión para ir a la ceremonia del draft en Nueva York esperaba ser elegido, esperaba ser el noveno o décimo. Yo tenía otro año de contrato y quería seguir en el Barcelona otro año para seguir mejorando y hacerme más fuerte porque estaba muy delgado. No pensaba que estuviese listo”, recuerda Pau.

Sin embargo, su idea de seguir en Barcelona dio un giro inesperado. “Mi agente me llamó un día y me dijo que existía la posibilidad de salir más arriba en el draft, en el top5. Me preguntó si podía comprometerse con los equipos para el año que viene. Si era elegido tan alto los equipos querían estar seguros de que iba a la NBA esa misma temporada. Le dije que sí, tendría que pagar por ir a la NBA pero en ese caso tendría sentido. Era mucho dinero si salía elegido en esas posiciones”, relata. “A pesar de todo sentía que no estaba listo del todo y que otro año en Europa me hubiera ayudado, pero me gustan los retos”.

Poco antes de aquella noche histórica para el deporte español, Pau Gasol miraba al baloncesto con ciertas dudas. “Unos años antes no tenía claro que fuese a ser profesional”, confiesa Gasol a Wojnarowski. A los 18 años, Gasol se matriculó en la Facultad de Medicina, como sus padres. “Entonces estaba jugando en el filial del Barcelona y a mitad de temporada empecé a entrenar de vez en cuando con el primer equipo. No veía claro que fuese a ser profesional, tenía esperanzas y confianza en mí pero mis padres me decían que tenía que estudiar por si el baloncesto no funcionaba”. Durante un tiempo compaginó el baloncesto y los estudios. “Caí a la cama rendido cada noche con los apuntes en la mano, pero eso me hizo apreciar lo que cuestan las cosas”.

De las dudas al mate ante Garnett

En apenas un años, Pau Gasol se hizo un hueco en el Barcelona ganando la liga y la copa en la temporada 2000-2001 siendo MVP de ambos torneos promediando 11,3 puntos y 5,2 rebotes en la ACB. Lleno de dudas y de ambición se preparó para su desembarco en la NBA de la mano de los Memphis Grizzlies.

La llegada de Pau Gasol a la NBA fue vista con bastante escepticismo. Su tercer puesto en el draft era una elección alta para un jugador joven europeo. Esa sensación se notó también en la cancha. “Es muy común que los jugadores veteranos reten a los jóvenes, es su manera de decirte que ya no estás en la Universidad o en Europa. Esto es la NBA, estás en mi territorio, te voy a retar y tendrás que demostrar de qué pasta estás hecho. Es normal y parte del juego”, recuerda el internacional español. “Me topé con jugadores que siempre me hablaban y retaban en la cancha, también los veteranos de Memphis. Kevin Garnett me retó desde el primer día, me daba caña y acepté el reto, fue mi manera de decirle: Aquí estoy. Tienes que plantarles cara o apartarte, yo decidí plantarles batalla”.

Ante Garnett, uno de los mejores defensas de la NBA y uno de los jugadores más sucios, Gasol dejó una jugada que fue su carta de presentación en la liga. Un mate y una mirada al rival para buscar ese respeto. La rivalidad con Kevin Garnett se recrudecería unos años después en la lucha por el anillo.

Gasol terminó su temporada de novato con 17,6 puntos, 8,9 rebotes, 2,7 asistencias y 2,06 tapones, ganó el premio a Rockie del Año y se asentó en la NBA despejando todas las dudas que había sobre él. Luego llegaría su primer viaje a los Playoffs, el primero de sus All Stars y el momento que cambió su carrera, el traspaso a los Lakers.

El traspaso que puso la NBA patas arriba

“Un día me llamó el General Manager a su despacho, nunca había estado allí”, recuerda Gasol en The Woj Pod. “Eran días difíciles en Memphis por muchos motivos, el dueño quería vender la franquicia y no se hacían mejoras en el equipo. Tras tres buenos años el equipo no estaba bien y era difícil. Yo estaba lesionado y me llamaron al despacho y pensé que me querían preguntar por la lesión. No me había llamado mi agente ni nadie, no se había publicado nada en los medios ni se había filtrado nada. Entré en el despacho y lo primero que me dijo fue que me habían traspasado a Los Ángeles Lakers. No lo entendí. No me lo esperaba. Me senté y me explicó el traspaso. Me habían cambiado por Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKie y una segunda ronda del draft, que era mi hermano Marc. Pensé que era una broma. Fue una locura, uno de los grandes momentos de mi carrera. Fue complicado procesarlo después de tantos años en el equipo pero ese giro me permitía ir a un equipo que me permitiría ganar que es lo que quería”.

Pau Gasol posa en 2009 con su anillo de campeón de la NBA / GETTY IMAGES

La vida de Gasol cambió en Los Ángeles, pero estuvo marcada por los retos. “La primera noche que me uní al equipo fue en Washington, a la una de la mañana. Kobe vino a mi habitación y me dijo: “Pau, vamos a ir por el anillo, de eso se trata. Nada más”.

Tras la llegada de Gasol a Lakers el equipo despego y llegó a la final de la NBA contra sus máximos rivales, pero Pau y Kobe no pudieron con los Celtics y su “Beat L.A” “A veces no es fácil jugar con Kobe pero a la vez hay que entenderle: quería ser el mejor, ganar más campeonatos y yo me subí a su carro”, relata Pau, que explica también la clave de su conexión con la leyenda angelina. “Kobe y yo nos compenetramos muy bien porque yo no buscaba los focos o la popularidad, no quería competir en eso, me centré en compenetrarme con él y en aportar al equipo. Yo solo quería ganar, no me interesaba nada más, la fama, los contratos o Hollywood”. Esa victoria llegó una temporada más tarde, el 15 de junio de 2009, Pau Gasol se convirtió en el primer jugador español en ganar la NBA. Derrotaron a los Orlando Magic. En 2010, los Lakers se tomaron la revancha venciendo a los Celtics de Kevin Garnett tras una temporada magnífica. “Fue un tiempo increíble, no todo fue fácil en los Lakers, pero no cambiaría nada”, remata Gasol en una fantástica entrevista en la que ha recorrido los momentos claves de su viaje en la mejor liga de baloncesto del mundo.